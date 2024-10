Elisa Carrió apuntó contra el gobierno: "Milei es un roedor"

Y acerca del mandatario, sostuvo que "mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’", marcó Carrió.

"Ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí o no a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente. Cuando no se ve el huevo de la serpiente, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública", subrayó.

Además, y ante la incertidumbre sobre a postura que adoptarán los legisladores que responden al PRO el próximo miércoles por el veto a la ley de Financiamiento Universitario, la dirigente expresó que "no pueden salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque la mayoría son egresados".