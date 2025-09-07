Elecciones en Buenos Aires: un test clave para Milei y Kicillof con impacto en todo el país Más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para sufragar. El resultado será clave para el gobernador y el presidente 7 de septiembre 2025 · 09:05hs

La provincia de Buenos Aires celebra este domingo una jornada electoral histórica: por primera vez, las elecciones legislativas locales se realizan de manera separada del calendario nacional. La cita ocurre en un contexto de alta tensión política, con el gobierno de Javier Milei golpeado por denuncias de corrupción y presiones económicas, y con el gobernador Axel Kicillof en abierta confrontación con la Casa Rosada.

Más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar en estos comicios, en los que se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. El recambio se distribuye en las ocho secciones electorales: en cuatro se elige la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, los ciudadanos también elegirán concejales y consejeros escolares.

Un clima político convulsionado El proceso electoral bonaerense llega tras meses cargados de hechos de alto voltaje. La detención de la expresidenta Cristina Kirchner —que la dejó fuera de la competencia en la Tercera Sección Electoral— marcó el inicio de una campaña atravesada por los escándalos. A ello se sumaron las causas por el fentanilo, la filtración de audios con presuntas coimas y un clima de incertidumbre en los mercados.

En este marco, las figuras de Milei y Kicillof se erigen como los principales protagonistas de la contienda. Para el gobernador, la composición de la futura Legislatura resultará decisiva: necesita asegurarse mayorías que le permitan gobernar en los últimos dos años de su mandato. Para el oficialismo nacional, en tanto, la votación se convierte en el principal test previo a las elecciones generales del 26 de octubre.

Qué se elige en Buenos Aires 46 diputados provinciales

23 senadores provinciales

Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses Elecciones clave El resultado de este domingo definirá el mapa político en la provincia más poblada del país y marcará el pulso de la política nacional en las semanas previas a los comicios generales. Los analistas advierten que un buen desempeño de La Libertad Avanza podría darle aire a Milei, mientras que una victoria del peronismo reforzaría el liderazgo de Kicillof en el armado opositor.