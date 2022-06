El juez Rafecas archivó la causa del gasoducto Kirchner por inexistencia de delito

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner , al considerar que no se constató ningún delito y que el proceso se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia la puesta en funcionamiento de la obra.

El magistrado tomó la decisión luego de escuchar testimonios de expertos en extracción y transporte de gas y del ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, en cuyas declaraciones públicas y comentarios off the record se habían basado las denuncias de dirigentes opositores que hablaban de supuesta corrupción alrededor de la licitación.