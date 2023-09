Diego Sehinkman sorprendió a Juan José Campanela con un dato sobre Javier Milei

El conductor de "Solo una vuelta más" criticó al dirigente libertario por querer imponer las reglas en su programa. "No quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador", disparó.

Juan José Campanella, el director de "El secreto de sus ojos", película ganadora del Oscar en 2010, fue el invitado especial de la edición de este lunes de "Solo una vuelta más", el programa que timonea Diego Sehinkman por TN. No obstante, no fueron sus definiciones políticas, siempre polémicas, esta vez no levantaron polvareda, sino las del conductor del envío, quien hizo una revelación sorprendente sobre Javier Milei.