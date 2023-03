Diego Brancatelli disparó contra Lionel Messi y Dibu Martínez por la foto con Mauricio Macri

"Lo que no me gusta es que se hagan los boludos, que digan 'no vamos a politizar' y después se sacan una foto con Macri", disparó el panelista de C5N

Mauricio Macri consiguió lo que todos los políticos querían y ninguno se atrevió a admitirlo. El ex presidente se fotografió junto a lo campeones del mundo Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez durante la entrega de los premios The Best en Francia y encendió la polémica. Desde la oposición le lanzaron dardos envenenados que esta vez le llegaron también al crack rosarino , quien desde que su coronación en Qatar era poco menos que inmaculado.

"No queremos que nos usen" , fue la excusa que los integrantes del seleccionado argentino liderado por el delantero del París Saint Germain (PSG) pusieron para al desembarcar del avión que los devolvió al país desde Qatar no para a saludar al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro , primero, y a evitar elegantemente pasar por la Casa Rosada a reunirse con el presidente Alberto Fernánez , después. Tras la foto, los acusaron de haber usado una excusa falsa.

Como era de esperar, así como en La Nación+ Eduardo Feinmann y Jonatan Viale festejaron la fotografía, C5N se convirtió en la caja de resonancia de las críticas más feroces al ex presidente que salpicaron a Messi. El más enojado fue el periodista K Diego Brancatelli, quen en "Argenzuela" , el programa que conduce Jorge Rial, disparó munición gruesa contra el ex jefe de Estado y el capitán de la selección argentina y hasta discutió con sus compañeros.

"Messi es el mejor jugador del mundo, nos dio un Mundial, nos dio muchas alegrías, de eso nadie tiene ningún tipo de dudas, acá hay una cuestión, que es lo que interpreto y me duele, es simbólicamente la postal soñada hubiese sido con Messi en la Casa Rosada, esté gobernando quién este, en este momento le tocó a Alberto, podría haber estado Macri o Cristina, hay que correr lo partidario", empezó su diatriba Brancatelli.

"La frase que todavía retumba es 'no queremos politizar el triunfo del Mundial, por eso no vamos al balcón de la Rosada'", recordó el panelista de C5N, y siguó: "A estos jugadores, a Messi, a todos los que se fueron de la Argentina hace 15 años, a los futbolistas en general y no digo solamente a estos dos que se sacaron la foto con alguien que le quitó muchos derechos al pueblo, les falta ese compromiso ideológico, político, con los derechos del pueblo cuando son referentes del pueblo".

Embed Felicitaciones a Leo, Antonela, Dibu y Mandinha por esta noche muy especial. Gracias a Scaloni y gracias a todo el equipo. Qué orgullo nos han hecho sentir de ser argentinos estos muchachos! pic.twitter.com/zohTOz04zZ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 27, 2023

"Cuando no se la juegan, cuando son tibios, cuando dicen ser apolíticos son macristas, cualquier persona que te dice que es apolítico es macrista o es antikirchnerista", añadió Brancatelli, y con extrema dureza enfatizó: "Lo que no me gusta es que se hagan los boludos, que digan 'no vamos a politizar' y después se sacan una foto con Macri".

Las palabras de Brancatelli, que apuntaron directo al corazón de la selección argentina, levantaron polvareda en las redes sociales y generaron una fuerte polémica que todavía no se ha acallado.