Derribando mitos

El espacio Ojo Paritario (@ParitarioOjo) responde alguna preguntas clave sobre paridad y política.

► ¿Para qué sirve el 50 y 50 y si con eso solo no alcanza?

Hay mucho por hacer, empezamos por donde se motoriza la igualdad, que es en la política. Además de mujeres, necesitamos que sean feministas, para garantizar los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans.

► ¿Por qué no hay cupo masculino?"

No se plantea el cupo masculino porque los varones no han sido postergados en la participación política. Pensándolo bien, sí podría haber cupo masculino: la mitad de la lista (50 por ciento).

► ¿Y si no hay mujeres capaces? ¿Ponemos a cualquiera?

Es un prejuicio suponer que no hay mujeres capaces. ¿Alguien le pide a los varones un certificado de idoneidad?

► ¿Y si no hay mujeres para poner?

Sí hay mujeres. Hay lesbianas y personas trans también. Hay estudios de organizaciones políticas que muestran que las mismas se componen de un 70 por ciento de mujeres, que no se encuentren visibilizadas no significa que no estén.

► "Van a poner a las esposas de los políticos", suelen decir.

Las mujeres con carrera política, con militancia histórica, trabajo territorial y capacidad de gestión serán quienes ocupen los roles de poder.

► ¿Por qué hacen falta mujeres en la política?

Las mujeres son el 51 por ciento de la población. El Congreso debe representar equitativamente a población, especialmente cuando el movimiento de mujeres y feminista es un actor político preponderante.

► ¿Por qué no hacen un partido femenino o feminista y ganan las elecciones?

El movimiento feminista y el movimiento de mujeres son transversales. Parte de su fuerza radica en su heterogeneidad política.