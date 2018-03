Los diputados nacionales pueden conseguir un extra mensual por encima de su sueldo. No es ilegal, al contrario, es una práctica habitual en el Congreso: cada legislador tiene a su disposición veinte pasajes de avión y veinte tickets terrestres mensuales, que puede canjear por dinero en efectivo si no desea utilizarlos. En estos días se conoció la lista completa de lo que cobraron los diputados de la Nación en este concepto durante todo 2017 y, si bien entre los que más dinero se llevaron no hay ningún santafesino, entre los representantes de esta provincia hay algunos que obtuvieron una abultada cifra.

Así, el santafesino que más dinero se llevó durante 2017 por canje de pasajes fue el peronista Alejandro Ramos, con 334.880 pesos, seguido por Luciano Laspina (PRO) con $311.600. No muy lejos y para completar el podio aparece el radical Hugo Marcucci, con 288.785 pesos.

Tanto en Diputados como en el Senado, los legisladores que no utilicen los pasajes aéreos y terrestres a su disposición pueden cambiarlos por dinero. En el caso de la Cámara baja, aquel que canjee todos los pasajes se lleva un sobresueldo mensual de $40.000 (en la primera mitad del año sumaban $19.300 por mes).

Son varios los diputados santafesinos que se alzaron el año pasado con más de 200 mil pesos por canje de pasajes: Josefina Gonzalez (PJ, $255.730), Marcos Cleri (PJ, $250.255), Silvina Frana (PJ, $233.410), Gisela Scaglia (PRO, $218.310), Lucas Incicco (PRO, $215.675) y José Carlos Nuñez (PRO, $201.850). No muy lejos están Alejandro Grandinetti (Frente Renovador, $192.330) y Lucila De Ponti (PJ, $192.250).

Vanesa Massetani encabeza el grupo de "los de abajo", los santafesinos que menos canjearon (ya sea porque utilizaron los pasajes o porque simplemente decidieron no convertirlo en efectivo). La diputada del Frente Renovador obtuvo en 2017 un total de $82.950. Con 28.000 pesos aparece un heterodoxo trío: Gonzalo Del Cerro (UCR), María Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y Agustín Rossi (FPV).

La justicialista Alejandra Rodenas sumó $26.700, Albor "Niky" Cantard (UCR) se llevó $24.650 y Astrid Hummel (PRO) solamente $6.700. El único de los 19 diputados que representan a la provincia de Santa Fe que tiene el casillero en cero es Luis Contigiani, que no presentó ningún pasaje para cobrar.

Más allá de la lista de los santafesinos, la nómina general está liderada por la oficialista Elisa Carrió y el peronista Alberto Roberti, que no utilizaron ningún pasaje el año pasado y los convirtieron en 355.000 pesos. Nilda Garré quedó en el escalón de abajo: usó dos pasajes de avión y con el resto pasó por caja para llevarse $353.100.