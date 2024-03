Cristina volvió a cruzar a Milei, le pidió que se calme y le citó una canción de los Redondos

Ante ese ataque, Milei apuntó contra Cristina Kirchner a quien acusó de haber firmado un decreto que habilitaba, de forma automática, el aumento.

“Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones. ¿Qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo, no va a quejarse. Saludos”, agregó Milei.

A eso, este mediodía, la ex titular del Senado lanzó: “Cálmese, presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente”.

“Créame que es muy dura la tarea de gobernar a la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por Internet”, finalizó.

El nuevo cruce por redes sociales en la continuidad de lo que sucedió ayer, cuando se conoció que Milei se aumentó casi 50 por ciento el sueldo y culpó a Cristina por ello, sacando a la luz un decreto que la ex presidenta del Senado firmó en 2010, hace 14 años.

“Lo hacía más valiente Presidente”, cuestionó la ex jefa del Estado en un mensaje publicado en la red social X. “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Con cierta sorna y en una crítica por partida doble, CFK comparó - sin mencionarlo explícitamente- a Milei con Alberto Fernández cuando estalló el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en el marco de la cuarentena por Covid-19. Una tácita y llamativa alusión por parte de CFK considerando que se trata de un presidente que fue ungido por ella. Tras estallar aquel escándalo, Alberto Fernández se disculpó e intentó excusarse por lo ocurrido. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, dijo en ese momento.

Milei no se quedó callado y agregó: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”.

“Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, replicó Cristina.

Horas más tarde, el presidente redobló la apuesta al advertir a la expresidenta del Senado que podría anularle la jubilación que percibe. “Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional”, planteó el mandatario, para después apuntar: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”.

Lejos de bajarse de la disputa virtual, Cristina Kirchner le pidió al mandatario que se “calme”, le cuestionó el horario en el que le respondió y citó una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: «Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet»”.

Y le solicitó: “Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”.

El 29 de febrero pasado, el gobierno decretó un aumento salarial dispuesto para todo el personal jerárquico de la administración pública nacional, entre los que se incluye el cargo de presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios. La decisión tomó estado público por una denuncia de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, en medio de la polémica por las dietas de los miembros del Congreso.

De manera similar a lo que hizo el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para los incrementos de las dietas en el Congreso, Milei argumentó que el aumento fue “automático” y que lo desconocía, a pesar de que el decreto que lo autorizaba llevaba su firma, la de su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Para ejemplificar la magnitud del incremento, la exministra de Desarrollo Social compartió una tabla con los sueldos de los principales escalafones. Allí señalaba que el presidente de la Nación cobró $4.068.738 en enero y en febrero pasó a cobrar $6.025.801. En tanto, un subsecretario de Estado pasó de $2.981.513 a $4.418.575.

Con esa polémica aún en caliente, y a nueve días de haber firmado su propio aumento de sueldo, las críticas ahora salpican al propio presidente Javier Milei y al pleno de la Casa Rosada.