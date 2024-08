Cristina Kirchner: "Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista"

Con el foco en el senador José Mayans, la ex presidenta apuntó contra los referentes del peronismo que ven a Villarruel con afinidad política

Voces disonantes

A contramano de ciertos espacios dialoguistas del justicialismo, hay referentes que marcan las diferencias con la vicepresidenta. Tal es el caso de Juan Grabois. El fundador del Movimiento de Trabajadores excluidos, y precandidato presidencial en las internas peronistas del 2023, fue tajante en su distanciamiento con la figura de Victoria Villarruel: “Estoy absolutamente convencido de que ni bien tenga la mas mínima oportunidad lo va a voltear a Milei. Es peor que Milei, no tengo la menor duda”, sostuvo el dirigente en diálogo con Cenital y agregó: ”Es una persona que me genera un particular rechazo, porque reivindica aquello que para mi es imposible reivindicar. Es inconcebible reivindicar el terrorismo de Estado o la tortura”.