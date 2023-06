Cristina Kirchner en el primer acto con Massa: "Para ganar hay que apostar"

La vicepresidenta contó detalles sobre cómo se llegó a la fórmula de unidad en UP. Dijo que fue su hijo Máximo el que propuso a Agustín Rossi

Sergio Massa y Cristina Kirchner, la primera foto juntos tras ser elegido precandidato presidencial de UP.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que “era necesario construir una lista de unidad” en el oficialismo, pidió “desdramatizar” los debates partidarios y llamó a “terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia”. Y en una referencia al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien tenía a su lado, sentenció: “Para ganar hay que apostar” En el primer acto que compartió junto Massa, el flamante precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), la vicepresidenta detalló cómo se sucedieron las negociaciones en el seno del espacio durante la última semana, antes de que finalizara el plazo para presentación de candidaturas, el sábado último.

“No digo que sean malos o buenos, digo que son necios. La necedad está en no advertir qué pasa en el país y lo que el país necesita”, graficó.

Massa y Fernández de Kirchner participaron juntos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, utilizado en los llamados “Vuelos de la muerte” de la última dictadura cívico militar.

También, con la aclaración de que hablaría “sin pelos en la lengua”, en una virtual “charla a la militancia”, Fernández de Kirchner señaló que, en el debate interno, “el presidente (Alberto Fernández) se embanderó en hacer Paso”.

Recordó que el pasado 7 de junio, quince gobernadores argentinos habían pedido lista de unidad para el Frente de Todos, algo que fue respaldado también por los intendentes de la provincia de Buenos Aires y la CGT.

“No era capricho, sino la capacidad de articular”, planteó la vicepresidenta.

Además, Cristina Kirchner admitió que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, era el candidato elegido por el kirchnerismo, en caso de no alcanzar una lista de unidad y tener que competir en las Paso de agosto próximo.

“Si no había formula de unidad, íbamos a las Paso con Wado, que nadie se haga los rulos”, bromeó la ex presidenta, porque, dijo, “tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, no con estar discutiendo entre nosotros”.

Dijo que todo se “resolvió después de darle dos puestos de diputados” al sector del peronismo alineado con el presidente.

“Hay que terminar con las operaciones políticas que tanto han envenenado a la militancia” y comprender el “contexto” social, enfatizó.

Como corolario de la crónica realizada en Aeroparque, Cristina contó que fue su hijo, el diputado Máximo Kirchner y jefe de La Cámpora, quien propuso que el actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, acompañe a Massa en la fórmula que competirá en las Paso.

“Cómo también se quería llevar a la ministra de Desarrollo Social (Tolosa Paz) para compañera de fórmula, yo dije: «no, sería repetir lo del feudo o la comarca escriturada por la familia Macri, como es Caba»”, sostuvo, argumentando su oposición. “Estaba también en esa reunión Máximo, mi hijo y militante, que ya estaba dialogando con Agustín, él dijo que vaya Agustín”, explicó finalmente, sobre la definición del binomio que competirá en las Paso de Unión por la Patria.