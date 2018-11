Cristina, Dilma y Mujica abren la contracumbre del G-20 en Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Kirchner, Dilma Rousseff (ex mandataria de Brasil) y José Mujica (ex jefe de Estado uruguayo), entre otros, encabezarán desde hoy y hasta mañana, inclusive, la contracumbre del G-20 (reunión prevista para el 30 de noviembre y el 1º de diciembre en Buenos Aires).