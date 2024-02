Cristina destacó el texto de un diputado de Unión por la Patria con críticas a Javier Milei

El legislador describió al presidente como "un erudito con espasmos de académico" que "no debate" y que fue "incomodado" por la exmandataria y por la cantante Lali Espósito

“Muy interesante. Me encantó” , publicó CFK en su cuenta de la red social X al compartir la publicación del legislador.

Para el presidente, Cristina no quiere que La Libertad Avanza y el PRO se junten

En un extenso escrito, el diputado de UP caracterizó a Milei como “un erudito con espasmos de académico” y “un mesías” que tiene “alocuciones, por momentos inentendibles” al que “le molesta que le cuestionen sus afirmaciones” .

“No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contraargumenta. Manda a callar. Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 horas y una cantidad incalculable de publicaciones y reposteos en contra de un documento (escrito por la dos veces presidenta) y las palabras sobre el escenario de una artista popular”, agregó.