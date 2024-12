Cristina asumió al frente del PJ nacional con críticas a Milei, Kicillof y la CGT

Cristina Kirchner asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ) nacional , en el marco de un acto que se desarrolló este miércoles en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet). En su discurso, la exjefa del Estado lanzó críticas hacia la gestión económica de Javier Milei : “El gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera ”. También alertó acerca de que “hay una aceptación de la sociedad a un ajuste violento” .

También confrontó con aquellos justicialistas que hablaron de una “estafa electoral”. Y añadió: “Cuando un vecino aparece en el jardín de su casa con una motosierra, cara de loco y prometiendo que va a matar a todos, menos a usted, la verdad que me encierro en mi casa porque me da miedo”.

“Hay una aceptación de la sociedad a una suerte de ejercicio de ajuste violento si se quiere sobre aquellos sectores, claro, en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Eso no significa una crítica social sino una descripción de lo que estamos viviendo”, enfatizó CFK.

En esa línea, advirtió que “ese gobierno que propuso dolarización hoy no lo es, al contrario”, y cuestionó las expectativas generadas durante la campaña electoral.

“Hubo gente que pensó que ganaba 200 mil pesos y podía ganar lo mismo en dólares. Aunque parezca mentira, eso ocurrió”, completó respecto de la campaña de Milei.

Pero Cristina también objetó la actual “valorización financiera” que, según señaló, se repite en la historia argentina.

La exmandataria afirmó que, aunque el endeudamiento en pesos creció significativamente, en dólares hubo una reducción, pero “no virtuosa sino forzosa” porque el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales. “Pese al superávit comercial, no tenemos los dólares”, completó.

La inflación de Milei

Respecto del índice de precios al consumidor de noviembre pasado, recordó que “hace ya varios meses se ve muy claramente que los bienes transables (alimentos y bebidas) van a la baja y las tarifas, luz, gas y prepagas, van por arriba”.

“Ese desacomodamiento se produjo por tener el cambio pisado. Acá se produce la primera gran falacia. (Milei) Se cansó de decir que el problema de la inflación era la emisión monetaria, sin embargo no deja de pisar el dólar. En la primera que se mueva el tipo de cambio, impacta en la inflación”, alertó.

image.png CFK acusó a dirigentes del PJ, entre ellos Kicillof (ausente en el acto), de haberse convertido en “militantes electorales". Foto: AP

Luego cuestionó el mensaje por cadena nacional que dio Milei con motivo de su primer año como presidente: “Habló de energía nuclear y qué van a generar. Hace décadas que la Argentina es señera en la materia. ¿A qué no sabe quién empezó con eso? Perón, Perón”.

Acerca del tratado de libre comercio con Estados Unidos anunciado por el jefe del Estado, Cristina planteó: "¿Nadie le avisa que no somos complementarios con EEUU? Somos competitivos”.

Un dardo a la CGT

En su discurso también rememoró un artículo del diario Clarín de 2017 que reflejó la protesta de la CGT bajo el título “Arranca el paro por Ganancias”.

“La CGT paraba en esa época”, resaltó la expresidenta, refiriéndose a la lucha contra el ajuste y la política económica del gobierno de Mauricio Macri y el papel de la central obrera frente a la gestión libertaria.

La asunción de Cristina al frente del PJ se produjo luego de la cumbre peronista del lunes pasado en Moreno, en la que estuvieron presentes la exmandataria; el gobernador de Buenos Aires; el diputado nacional Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Sin embargo, Kicillof no estuvo presente en la Umet. Horas antes se comunicó que el mandatario bonaerense tenía agendadas actividades en Pehuajó, Casares y Bragado. Pero fuentes cercanas al gobernador deslizaron que “no fue invitado”.