Corach fustigó a Losada y Scarpin por voltear la sesión que iba a aprobar más jueces para Rosario El ministro santafesino criticó la actitud de los dos senadores por Santa Fe de Juntos por el Cambio que dejaron sin quórum la sesión. "Déjense de joder, muchachos. Lo que hicieron es un gesto de enorme irresponsabilidad", sentenció. 5 de abril 2023 · 16:07hs

Foto: Archivo / La Capital. El ministro de Gestión Pública provincial, Marcos Corach.

"Déjense de joder, muchachos". Así, con esa frase, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach. fustigó a los senadores nacionales por Santa Fe Carolina Losada y Dionisio Scarpin, quienes junto al resto de sus pares de bancada de Juntos por el Cambio se levantaron de la sesión y dejaron sin quórum, con lo cual no se pudo aprobar una serie de leyes de contenido social y, sobre todo, la posibilidad de sancionar la creación de juzgados y fiscalías federales en la provincia de Santa Fe, tal como Diputados había aprobado.

"No tienen excusas. Porque no era una sesión más, donde iban a declarar de interés nacional la fiesta de algo. Era trascendental. Para la provincia de Santa Fe era lo más importante. Era poder trabajar, después de 40 años, el fortalecimiento del sistema de Justicia federal en la provincia de Santa Fe. Y nada. Se sintieron no sé qué. Amedrentados o no sé qué. No tiene calificativo", dijo Corach en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El funcionario de Omar Perotti insistió: "No tiene calificativo la falta de responsabilidad para asumir las cosas que tienen que asumir. Más allá de que la falta o no de quórum sea o no una herramienta válida, hay que dar la discusión. Pongan la cara y den la discusión y, si no están de acuerdo, se discute. Se pone sobre la mesa. Hoy no hay tiempo de esconder cosas".

"Que se levanten y no den quórum no me huele bien. No me gusta que lo hagan. Que dejen al país entero sin normas que son vitales, que son importantes", dijo.

Y apuntó contra los dos senadores santafesinos de Juntos por el Cambio: "Es un gesto de enorme irresponsabilidad haber dejado sin quórum la sesión, y que no se apruebe otra ley que para la provincia de Santa Fe es importante y para todo el país es importante, como es la de alcohol cero. Doble falta para los legisladores de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y Dionisio Scarpín. Déjense de joder muchachos". >>Leer más: Bochorno en el Senado: la oposición abandonó la sesión y fracasó la reforma de la Justicia Federal Tras el fracaso de la sesión de la semana pasada por decisión de los bloques opositores, el tercer senador santafesino, Marcelo Lewandowski (Frente de Todos), había afirmado: "Pensé que íbamos a tener la misma suerte que en Diputados, que con una manifestación de la buena política aprobó el proyecto para la Justicia federal en Santa Fe con 214 votos afirmativos y sin ningún voto en contra". "Rosario no puede esperar más. Necesitamos fortalecer la estructura de la Justicia Federal que ha quedado exigua ante el nivel actual del crimen organizado. Entonces, levantarse y no votar esto es miserable y no tiene ninguna razón de ser, por más de que después vayan a los medios y, con mentiras, digan cualquier otra historia", sentenció el legislador peronista.