Continúa la lucha interna en La Libertad Avanza con denuncias cruzadas y desmentidas

“Me tocó hacer una consideración general para tratar de mantenernos unidos, y resolver los problemas y se planteó que no entendimos la denuncia”, explicó el diputado santafesino en "El primero de la mañana" de LT8 . “Ahí le pregunté (a Arrieta) cuál era el motivo y le planteé que estaba siendo funcional al kirchnerismo y me parece inaceptable una conducta de un diputado de adjudicar algo a su propio bloque. El fiscal desestimó lo que planteaba”.

mayoraz.jpg El diputado Mayoraz desmintió cualquier tipo de violencia contra una compañera del bloque de La Libertad Avanza

“Después sale a hacerme una denuncia penal por violencia de género, que lo que hace es banalizar la violencia de género que es una figura una violencia ejercida en función del sexo de la persona. Esto fue en el marco de una discusión política, y así y todo ni le falté el respeto, ni le grité, ni traté mal, ni insulté, lo cual está avalado por el resto de los diputados que incluso hicieron un comunicado de respaldo hacia mí.

Respecto a si evalúa realizar una demanda contra la diputada, Mayoraz no lo descartó. “Le pasaré a los abogados porque no pienso perder un minuto. Ahora me enteré que también es sobre otros diputados. A nadie le gusta aparecer en los medios como que ejerció violencia contra una mujer y es una mentira, las falsedades no se pueden dejar pasar”, finalizó.