La Capital | Política | coimas

Coimas en Discapacidad: los mensajes borrados del celular de Spagnuolo no pueden recuperarse

Lo confirmaron peritos de la Datip. Se trata de textos eliminados por el extitular de la Andis, algunos con Javier y Karina Milei

4 de septiembre 2025 · 18:21hs
Expertos detectaron mensajes borrados de Spagnuolo

Foto: Archivo / La Capital.

Expertos detectaron mensajes borrados de Spagnuolo, algunos de ellos con el presidente Milei, de quien el exfuncionario fue abogado.

 

Peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del extitular del organismo Diego Spagnuolo no podrán recuperarse, según revelaron fuentes judiciales.

Se trata de uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y fueron detectaron mensajes borrados, algunos de ellos con el presidente Javier Milei —de quien el ex funcionario fue abogado— y su hermana Karina.

Esos mensajes “no podrán ser recuperados por e modo en que se borraron”, precisaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (Datip) en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello, que estará bajo secreto de sumario por otros diez días hábiles contados desde este jueves.

En un operativo realizado en la casa de Spagnuolo ubicada en Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

La causa por las presuntas coimas

Además, en estos días comenzará el estudio de otros celulares incautados, los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker y el del ex funcionario de la Andis Daniel Garbellini.

Otro celular, el de Emannuel Kovalivker, no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Asimismo, Casanello tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram.

>>Leer más: Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

Una de las últimas medidas en la causa fue el allanamiento, a fines de agosto pasado, de sedes de la Andis, al igual que en la droguería Suizo Argentina, señalada por Spagnuolo como una de las empresas que pagaban sobornos.

A mediados de agosto, además, hubo un procedimiento en la oficina de Garbellini a cargo de efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Previo al allanamiento, los agentes localizaron a Garbellini en su casa de Avellaneda y le secuestraron el celular, que quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.

Además, Casanello dictó la prohibición de la salida del país para Spagnuolo.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno. 

Qué se sabe hasta ahora sobre los audios de Karina Milei y la denuncia por espionaje ilegal

Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Ovación
Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

La Ciudad
Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento
La Ciudad

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió