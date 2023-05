"Me duele lo que pasa en la provincia", dijo la senadora de Juntos por el Cambio en un video difundido en las redes sociales. Macri, Larreta y Bullrich salieron a respaldar su postulación.

La senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el cambio) finalmente lanzó este lunes su precandidatura a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Lo hizo con un video en la redes sociales en el que explicó que quiere "liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia". "Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo, que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad", dijo.

El mensaje que Losada grabó en la presentación de su precandidatura fue el siguiente:

"Decidí ser precandidata a gobernadora de la provincia. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia.

Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo, que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad. Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles. Con apoyos pero sin condicionamientos.

Voy a conformar un gabinete con los más capaces. Pero voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficio de la gente. No habrá privilegios y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal.

Soy consciente de que vivimos momentos duros, difíciles. Lo vivo en cada charla, en cada encuentro. Pero también veo que no bajan los brazos. Veo el empuje, las ganas y la fuerza de las familias santafesinas por vivir mejor. Estoy de su lado, del lado de los que quieren salir adelante. La política ha perdido capacidad de asombro. Yo no. No voy a tolerar lo que está mal por el hecho de que se haya tolerado antes.

En política llevo dos años. Como periodista casi una vida. Mi compromiso es con la verdad. Les voy a decir siempre la verdad. Y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras. Siempre trabajé con la mirada puesta en la gente. Y así será mi trabajo como gobernadora. Los voy a seguir mirando a los ojos."

Tengo un mensaje para vos pic.twitter.com/YMffEjrvQW — Carolina Losada (@carolinalosada) May 1, 2023

Respaldo de la cúpula del PRO

La primera figura de peso de Juntos por el Cambio que salió a apoyar la precandidatura de Losada fue Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente se expresó a través de sus redes sociales.

"Felicitaciones Carolina Losada por tu decisión de ser precandidata a gobernadora de Santa Fe y por el gran laburo que hacés por cada uno de lo santafesinos!", escribió Larreta junto al video que publicó Losada apenas unos minutos antes.

Felicitaciones @carolinalosada por tu decisión de ser precandidata a gobernadora de Santa Fe y por el gran laburo que hacés por cada uno de lo santafesinos! https://t.co/TuPjLUww4n — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 1, 2023

Por su parte, Macri posteó: "Felicito a Caro por el trabajo de estos años y por la vocación de ayudar a Santa Fe para que supere este momento difícil. La provincia tiene todavía una capacidad enorme de crecimiento y los santafesinos merecen vivir en paz. Sé que va a trabajar para eso. Mi apoyo #UnidosConCaro".

Felicito a Caro por el trabajo de estos años y por la vocación de ayudar a Santa Fe para que supere este momento difícil. La provincia tiene todavía una capacidad enorme de crecimiento y los santafesinos merecen vivir en paz. Sé que va a trabajar para eso. Mi apoyo #UnidosConCaro https://t.co/K3Yv51Fhay — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 1, 2023

Y Bullrich también salió a dar su respaldo. "Sé que los santafesinos no bajan los brazos y la luchan hasta el final. Por eso, estoy segura de que van a apoyar el coraje y la fuerza de @carolinalosada para gobernar Santa Fe. #UnidosConCaro", escribió.