—María Eugenia Vidal: creo que fue un golpe a la democracia de Jujuy, un golpe al pueblo jujeño, que hace pocas semanas eligió democráticamente en elecciones libres que quería la continuidad del gobierno de Gerardo Morales, que quería que Juntos por el Cambio gobernara y además eligió por el 50% de los votos a los constituyentes para que le dieran una nueva Constitución, un tema que se había discutido en campaña. Como el kirchnerismo se dio cuenta que no iba a ganar esa discusión democráticamente apeló a la violencia, como hace siempre.

—Carolina Losada: estoy convencida de que la violencia nunca nos va a llegar a un lugar mejor, sino todo lo contrario. Yo trato de combatir la violencia, tenemos que pacificar un poco todos. Las declaraciones posteriores a lo que ocurrió en Jujuy son tan preocupantes como las imágenes de violencia. Vimos a dirigentes del oficialismo diciendo que esto va a ocurrir si gana Juntos por el Cambio. Me resulta muy preocupante. Lo primero que tenemos que exigir es que se respete la democracia. Los argentinos decidimos vivir en democracia, y en democracia se respetan los Poderes de la República y la voluntad del pueblo.

—Hubo comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, que expresaron su preocupación por la situación de Jujuy. ¿Cuál es la respuesta a ese planteo?

—MEV: me parece válido que se manifiesten preocupados por lo que pasa en Jujuy, lo que me parece importante es que antes de emitir cualquier opinión vayan a Jujuy. Yo estuve en la provincia, me reuní con las víctimas de Milagro Sala, 300 personas denunciaron que fueron sometidas, esclavizadas. Con la madre de Luis Condorí, asesinado por la organización de Milagro Sala. Con productores, que nos decían que Milagro Sala les cobraba para que no intrusaran su emprendimiento productivo. Esa era la verdadera Jujuy, pese a que Milagro Sala se presentó en elecciones más de una vez y los jujeños nunca la eligieron. Entonces, para opinar sobre una situación de violencia en una provincia determinada lo mínimo que hay que hacer es ir personalmente a hablar con el gobierno de Jujuy y con los jujeños. Ahí vas a tener una información precisa sobre lo que está pasando.

—CL: esto que cuenta María Eugenia lo viví como periodista, la cantidad de denuncias constantes de mujeres violentadas por Milagro Sala. No se puede tener una doble vara. ¿Quién habló del oficialismo respecto de lo que pasó en el Chaco con Cecilia (Strzyzowski)? ¿Quién fue a abrazar a la mamá de Cecilia? Se ve una doble vara en la defensa de la mujer.

image.png

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

—¿Esta situación de Jujuy los hace pensar la estrategia de reformas en caso de llegar al gobierno? Planteó que la diferencia entre Rodríguez Larreta y Bullrich pasa más por el cómo que por el qué.

—MEV: ayer (por el martes) estuvimos juntos todos los referentes de Juntos por el Cambio. La ley y la Constitución no se negocian. Una cosa es la discusión sobre cómo hacemos para llevar adelante el cambio para que sea duradero y profundo, pero Horacio y Patricia dieron un mensaje muy contundente y muy claro de todo Juntos por el Cambio a los argentinos que quieren la paz, la democracia y elegir libremente sin que nadie los condicione: no nos dejemos extorsionar, que no nos amenacen con que no habrá paz social si no gobiernan ellos. Eso es lo mismo que si hubiera una dictadura o un autoritarismo gobernando.

—CL: como decía María Eugenia, defendemos a la democracia, pero también a las instituciones. Hoy vemos que todo está cambiado, que los valores que nos hicieron grandes como país están totalmente corridos. Tenemos un porcentaje altísimo de maestros que se sienten violentados en las aulas, una policía que tampoco es respetada por parte por gran parte de la comunidad. Hay que volver a poner las cosas en su lugar en la Argentina. Así como estamos, los jóvenes se están yendo, estamos exportando cerebros, personas que quieren hacer las cosas bien, trabajar, progresar. Tenemos que tener la libertad de poder elegir dónde trabajar, en qué gastar nuestra plata, y que nuestros derechos estén resguardados.

—Juntos por el Cambio venía de meses de interna muy dura, ¿la situación de Jujuy los unió más?

—MEV: Juntos por el Cambio está en una competencia de Paso y eso supone tensión, discusión. Ahora bien, lo que no está en juego son nuestros valores. Y somos la coalición que más duró en democracia desde el ‘83 para acá. Vamos a cumplir ocho años juntos: pasamos un gobierno, derrotas, las elecciones de 2021. Para mí, la unidad de Juntos por el Cambio nunca estuvo en discusión. Lo que hay son distintas candidaturas, propuestas, equipos e ideas, y me parece muy válido que se discuta de acá a agosto qué queremos elegir a nivel nacional y en cada provincia. En este caso, vengo a acompañar a Carolina y a Federico (Angelini), me gustaría que ganen las Paso, porque creo que son el mejor equipo para conducir la provincia. Ahora, es una discusión de Paso, al día siguiente vamos a estar todos juntos.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1671197437350883353 SON LOS MISMOS que tiraron 14 toneladas de piedra contra el Congreso, los del mortero, los que cortan rutas y avenidas sin dejar un carril para laburantes y ambulancias, los que hoy en Jujuy prenden fuego la Legislatura.



Son los Sena, los Milagro Sala, los Grabois. Los que… https://t.co/fomKphIz7Q — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 20, 2023

—En algún momento de la discusión sobre Schiaretti hubo dirigentes que plantearon una ruptura de Juntos. ¿Pensó que se podía llegar a ese punto?

—MEV: No, esa semana hablé tanto con Patricia como con Horacio y otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Está bien que se sincere una discusión, que afortunadamente no es sobre el programa económico. Si uno habla con Marina dal Poggetto o con Eduardo Levy Yeyati, que están trabajando con el radicalismo, o con Hernán Lacunza o Luciano Laspina, que trabajan dentro del PRO, ve que no hay grandes diferencias. Si uno piensa en política exterior y habla con Patricia, Horacio, Gerardo Morales o Facundo Manes van a decir cosas parecidas. La diferencia es el cómo. Hay una parte de Juntos por el Cambio que dice que tenemos que tener una oferta electoral nítida, apalancarnos en el voto y la fuerza de la gente y desde ahí cambiar, y hay otra parte que dice que tenemos que tener una oferta electoral más amplia, no sólo para hacer el cambio sino para que dure. Es una discusión válida, que marca dos posiciones distintas y lo mejor es que los argentinos van a elegir. ‘

—Vino a acompañar a la fórmula Losada-Angelini, ¿qué diferencias encuentra con los otros candidatos de Unidos para Cambiar Santa Fe?

—MEV: a Federico lo conozco mucho, somos del mismo equipo, estamos Juntos en el PRO desde hace veinte años. Sé de su vocación de trabajo, de su experiencia, de su compromiso con esta provincia. En el caso de Carolina la conocí como periodista, entrevistándome. Y siendo muy valiente, porque como periodista nunca se calló, siempre dijo lo que pensaba. También creo que ha dado un paso difícil. Primero, al involucrarse en política. Las personas que son conocidas y tienen prestigio no vienen a la política a llevarse nada. Más bien vienen a perder, porque embarrarte en política supone un costo familiar, personal. A esa decisión valiente de sumarse a la política en 2021 le suma otra: dejar un lugar más cómodo, como puede ser el Senado, para venir a dar pelea nada menos que contra el narcotráfico. Yo lo puedo decir con la autoridad de haberlo vivido, siendo no peronista y la primera mujer que gobernó la provincia de Buenos Aires y de haber dado la pelea. Cuando vi su decisión le dije que contara conmigo. No soy candidata a nada, pero la acompaño porque ha tomado una decisión muy valiente.

—CL: la última vez que vino María Eugenia a la provincia estuvimos juntas y charlamos. Yo todavía no había tomado la decisión y hablamos mucho del tema. Le pregunté respecto a su experiencia personal, hablamos de mujer a mujer de lo que implicaba. Ella me dijo “si tomás esa decisión te voy a acompañar”. La vi involucrada emocionalmente respecto de la situación que tenemos y lo que vamos a afrontar de acá en más.

image.png

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

—La campaña se recalentó mucho, ¿en algún momento duda de la decisión que tomó?

—CL: No, ni por un segundo. Cuando decido algo voy a fondo, así como voy a fondo con la decisión, con las mismas ganas, la misma pasión, en contra de todo lo que está mal en la provincia. Contra el narcotráfico pero también vamos a mejorar la educación y la salud. Vamos a meternos adentro de los barrios para ayudar a la gente con la policía, con salud y educación, para cambiar las cosas realmente.

—¿Hubo sectores de Unidos que le hayan dicho que no vaya tan a fondo en la campaña?

—CL: El que me venga a decir algo así es porque no me conoce, porque voy a terminar haciendo lo que lo que sienta. Decir la verdad es un compromiso que tengo desde antes de empezar a trabajar en política. Como periodista siempre dije la verdad. A vos te pueden gustar o no mis opiniones, pero siempre fui con datos y la verdad. Ese compromiso lo tengo y lo voy a sostener. Eso es muy difícil para el que miente o para el que tiene que explicar un pasado oscuro. Yo no tengo las manos atadas y el hecho de tener las manos libres me ayuda a poder ir a fondo en serio. Lo que tenemos que tener muy claro es la responsabilidad que tenemos, no solamente los que nos metimos de lleno en la política, sino también los votantes. Tenemos que saber que los próximos cuatro años van a ser la piedra fundamental de nuestro futuro como provincia. Si dejamos crecer las bandas criminales que nos agobian, o pensamos, equivocadamente, que negociando con ellas en cuatro años vamos a estar mejor, vamos a estar mucho peor. Van a estar mucho más asentadas y van a haber crecido, que es lo que hicieron en los últimos tiempos. Por eso tenemos que elegir a alguien con la suficiente decisión política, equipo y plan para ir realmente a fondo. Para hacerlo tenés que tener las manos libres y limpias. Si tenés suciedad en la espalda o mucho que explicar seguramente no vas a poder ir a ese lugar.

—El gobernador Omar Perotti abrió una ronda de diálogo con los distintos espacios políticos por la seguridad. De su espacio fue Dionisio Scarpin, ¿tienen alguna expectativa de mejora en los meses que quedan para el cambio de gobierno?

—Siempre tenemos la vocación de que las cosas cambien lo antes posible. Le conviene al pueblo santafesino en general y a nosotros si nos toca asumir el 10 de diciembre. En ese sentido vamos a estar apoyando siempre. Pero que lo que no hicieron hasta ahora lo hagan unos meses antes de irse del gobierno es como un mal chiste. Ya no estamos para que nos tomen el pelo y se nos rían en la cara. Nos estafaron demasiado. Ahora queremos verdad, queremos alguien que vaya al hueso y nosotros estamos dispuestos a ir al hueso. Muchos dicen que ya está todo hecho, que no vamos a salir de esta situación. Vamos a ser un ejemplo de cómo con convicción, decisión política, liderazgo, equipos y un proyecto serio se puede lograrlo.