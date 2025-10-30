La Capital | Política | Cristina

Carlos Maslatón se reunió con Cristina Kirchner: "La encontré bien y fuerte"

El abogado y asesor financiero, que supo ser muy crítico con el kirchnerismo, se reunió con la expresidenta en su domicilio de San José 1111

30 de octubre 2025 · 16:09hs
Cristina Kirchner fue visitada por Carlos Maslatón en su domicilio de San José 1111

El abogado, influencer y asesor financiero Carlos Maslatón, quien fue un gran crítico del kirchnerismo, se reunió este miércoles con la expresidenta Cristina Kirchner en su casa en San José 1111, donde se encuentra llevando a cabo la prisión domiciliaria.

En este sentido, vale recordar que la exmandataria está cumpliendo prisión domiciliaria desde junio de 2025 cuando fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. Desde entonces, las visitas que recibe regularmente deben ser autorizadas previamente en la Justicia.

"'Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos'. Evangelio según San Mateo, Capítulo 5, Versículo 10, Nuevo Testamento", comenzó diciendo Maslatón en una publicación en su cuenta de X al relatar su encuentro con la exmandataria.

"Estas máximas de Jesucristo fueron expresadas en el año 29 frente a un grupo de judíos que habitaban las orillas del Mar de la Galilea-Israel, en la Judea del siglo I ocupada por el Imperio Romano. Junto al resto de las Bienaventuranzas, es uno de los mensajes más fuertes de la historia de la humanidad. Forman parte de la cultura universal y son aplicables a las injusticias actuales", escribió.

Junto a una foto con le expresidenta, Maslatón contó que el miércoles se reunió con Kirchner en su domicilio porteño. "Hacía años que quería hablar con ella para analizar parte de lo sucedido en la Argentina en especial desde octubre de 2011 cuando, lamentablemente, se genera la grieta nacional por incomprensión mutua de mensajes y de intenciones políticas".

"La encontré bien y fuerte, le dije que fui muy crítico de su gobierno en 2012-2013 y que participé de las tres marchas del 13S, 8N y 18A. Que entonces creíamos que el país marchaba hacia el chavismo venezolano, una mala interpretación por cierto pues ella y el peronismo mostraron tolerancia hacia el disidente, comportamiento democrático y condena a todo regreso a formas violentas para la política nacional", recordó el abogado, quien durante mucho tiempo fue un fuerte opositor al kirchnerismo.

"Analizamos por supuesto la economía y los errores financieros del gobierno actual. Le ratifiqué, conforme a mis posteos anteriores que considero que fue sentenciada con criterio políticamente motivado y que, perteneciendo yo a la generación política de 1983, no acepto encarcelar al adversario para proscribirlo de la competencia electoral", continuó.

"No estuvo ausente de la conversación el tema Irán y AMIA, y en este sentido le conté de mi reunión con el presidente de Israel Shimon Peres de noviembre de 2010 donde él me expresó su agradecimiento por las gestiones de Cristina en este aspecto así como las de Néstor Kirchner cuya muerte lamentó fuertemente", recordó.

"Le deseo todo lo mejor a CFK, apreciada por gran parte de la población argentina y que merece respeto. En sus 8 años de gobierno tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero trató de lograr desde su punto de vista lo mejor para el país", concluyó.

