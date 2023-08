Campaña rockera: Sergio Massa cantó un clásico de Pappo con Andrés Ciro

Andrés Ciro y Sergio Massa, a dúo. "Un viejo blues me hizo desconfiar..." entonaron juntos.

La relación entre la política y el rock en Argentina siempre tuvo sus vaivenes en estos casi 40 años de democracia. Que las estrellas de la música declaren sus preferencias a la hora de votar no está mal y que los candidatos o funcionarios se acerquen a esos personajes con proyección masiva no es algo nuevo.

"Si soy electo presidente, el jefe de gobierno claramente voy a ser yo. No es el mismo escenario. Yo seré el Presidente. Hay que tener la claridad de plantear los problemas y yo pienso ir para adelante, no para atrás", sostuvo el precandidato presidencial de UP.