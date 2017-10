Boudou, Moreno y dos ex jefes de Gabinete pasarán por tribunales

La actividad en los Tribunales Federales será frenética esta semana con la reanudación de los juicios en las causas Once y Ciccone y la presencia del ex vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y varios ex jefes de Gabinete investigados en distintos casos de corrupción.

Boudou fue citado a declarar hoy ante el juez Ariel Lijo para dar explicaciones en una causa por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos.

Lijo decidió llamar a declarar a Boudou junto a otros dos imputados, Héctor Cachi Romano y Guido Forcieri (el ex funcionario de Economía que también está en el banquillo en la causa Ciccone), quienes declararán mañana.

"Se les imputará el haber defraudado a la administración pública mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos", indica el expediente.

Además, Moreno tendrá la oportunidad hoy de decir sus últimas palabras en un juicio en donde la querella del Grupo Clarín pidió seis años de prisión por el armado de un cotillón contra el diario con recursos que habrían salido de las arcas del Estado.

En el alegato, el abogado Hugo Wortman Jofre pidió condenar a Moreno por los delitos de "malversación de caudales" e "intimidación pública" y definió al acusado como "un militante devenido en funcionario que nunca se avino al cumplimiento de la ley". En tanto, la defensa de Moreno solicito su absolución y resaltó que en el caso no hay acusación fiscal.

Asimismo, el juez Claudio Bonadio citó para hoy a los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich para indagarlos en una causa que investiga irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien también fue citado para esta semana, adelantó su indagatoria y rechazó las acusaciones.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal Nº 4 reanudará dos procesos clave: el de Ciccone (mañana), en donde está acusado Boudou y deberán ser indagados el resto de los imputados, y el miércoles el segundo juicio por la tragedia de Once, con el ex ministro de Planificación Julio De Vido como acusado.

De Vido llegaría a tribunales desde el penal de Ezeiza ya que fue arrestado la semana pasada en el marco de otras dos causas penales: sobreprecios en la compra de gas licuado y desvíos millonarios para reactivar la mina de Río Turbio.

Sin embargo, la defensa entiende que no tendría por qué presentarse en tribunales nuevamente ya que el trámite de la indagatoria se cumplió y comienza el desfile de testigos donde el acusado no tiene obligación de estar presente.

El jueves, en tanto, seguirá el proceso oral por el llamado encubrimiento en la causa Amia en el que se juzga al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano y al ex jefe de la Side Hugo Anzorreguy, entre otros.

Ya en la etapa final, los fiscales de la UFI Amia comenzaron la semana pasada un alegato que le llevará más de cuatro audiencias pero que culminará con el pedido de penas para la mayoría de los acusados.

frente al juez. Amado Boudou fue citado para hoy por Ariel Lijo.