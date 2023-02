Aníbal Fernández viaja a Francia para fortalecer cooperación contra el delito trasnacional. 

En su embestida contra el mandatario santafesino, aseguró que “no entiende de seguridad” y calificó como "una burla" que el gobernador de Santa Fe “opine que no alcanza" el número de efectivos federales enviados a esa provincia.

Aníbal Fernández.jpg El ministro de Seguridad Aníbal Fernández le puso paños fríos a la polémica entre Wado de Pedro y el presidente Alberto Fernández.

“El gobernador no entiende seguridad, que opine que no alcanzan la cantidad de efectivos es casi una burla. Él dice que el que no entiende soy yo. No, el que no entiende es él”, sostuvo Fernández, declaraciones que causaron una fuete repercusión en Santa Fe, donde la alarma por el crecimiento de la violencia crece día a día.

Además, afirmó que “es su provincia, su policía” y se interrogó: “¿Por qué no le pregunta los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas, el problema lo tiene él”.

Fernández respondió de esa manera los dichos del mandatario santafesino que ayer, tras presentar a su cuarto ministro de Seguridad provincial, reclamó mayor presencia de fuerzas federales en el distrito que gobierna.

La fuerte réplica de Perotti a Aníbal Fernández

Perotti le respondió a Fernández, que "le pidió a las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico". Y enfatizó: "Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”.

Además, expresó que "está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”.

Omar Perotti.jpg El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que a Aníbal Fernández "solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”.

En el mismo sentido, el mandatario santafesino afirmó que “nuestro gobierno seguirá trabajando, poniendo todo el esfuerzo, pero si por la frontera del país sigue entrando droga, nadie frenará la inseguridad”.

Perotti señaló que “los recursos que vuelven a Santa Fe son pocos al lado de lo que aportamos", y explicó: "Si hay una provincia que aporta, que pone miles de millones de dólares al gobierno nacional es ésta, y cuando Santa Fe pide más ayuda para defender a los y a las rosarinas, recibimos agresiones”.