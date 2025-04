Amalia Granata justificó la designación de su esposo como asesor en la Legislatura

“El gobernador (por Maximiliano Pullaro) me compró dos diputados y me abandonaron ”, afirmó Granata, quien se presentará a las elecciones del domingo 13 de abril como candidata a convencional constituyente por el espacio Somos Vida y Libertad. " Soy la única oposición en la provincia", afirmó.

Con mi nuevo asesor preferido trabajando un feriado! Me encanta explotarlo ! pic.twitter.com/LLhNKJBfe6 — Amalia Granata (@AmelieGranata) April 2, 2025

Trabajo en la Legislatura

"Necesito que esté al lado mío alguien en quien confío. No me da el cuerpo para estar en todas las reuniones y va él, me filtra un montón de situaciones y me cuida", dijo Granata. Contó además que su marido no dejó su trabajo en la actividad privada.