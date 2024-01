Alivio, discusión e ironía de políticos santafesinos tras los anuncios de Caputo

Germán Martínez, Julia Strada, Esteban Paulón, Mónica Fein y Gabriel Chumpitaz fueron algunos de los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe de la oposición que se manifestaron en las redes sociales sobre los cambios introducidos en el proyecto de ley Bases.

"Derrota del Gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal", consideró Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja en la red social X (ex Twitter).

Embed Sacan capítulo fiscal de la ley ómnibus.



DERROTA del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal.



TRAMPA. Milei sólo quiere superpoderes (facultades delegadas). Es el corazón de la ley.



MÁS AJUSTE, especialmente sobre provincias.



A Milei se le notan los hilos. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 26, 2024

En el mismo sentido, la diputada entrante de UxP, Julia Strada, indicó: “Tremenda derrota del gobierno. Resultado de: 1) la movilización popular que puso un límite claro y 2) la falta de pericia en toda la negociación política con los que quieren ayudar al gobierno”. Strada es rosarina, se graduó en Ciencia Política en la UNR pero es legisladora por la provincia de Buenos Aires.

Embed Tremenda derrota del gobierno.

Resultado de: 1) la movilización popular que puso un límite claro y 2) la falta de pericia en toda la negociación política con los que quieren ayudar al gobierno.



Cuidado, quedan 4 cuestiones peligrosas:

1. Facultades en 9 materias AMPLIAS por 1… — Julia Strada (@Juli_Strada) January 26, 2024

La socialista Mónica Fein habló de "improvisación y desprolijidad" del gobierno y remarcó que quedan temas "como las facultades delegadas". En este marco, deseó: "Esperamos que el oficialismo comience a comprender que no puede darle la espalda al Congreso".

Por su parte, Paulón dijo que el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus “no implica que no se insista con declarar la emergencia económica, financiera y fiscal, reclamar los superpoderes y facultades delegadas, y sigan en pie buena parte de las propuestas represivas”.

Luego de sus declaraciones en materia de retenciones que circularon durante los últimos días, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que con el anuncio de Caputo, los gobernadores de Juntos por el Cambio apoyarán la ley ómnibus. ''Que el ajuste que tiene que venir no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen''.

PULLARO RETIRO CAPITULO FISCAL LEY OMNIBUS.mp4

Otro que no se quedó atrás fue el diputado nacional por el PRO, Gabriel Chumpitaz, quien mediante un hilo de X, manifestó: "EL ELEFANTE SE COME DE A PEDAZOS. Es correcta la decisión del Gob Nac de retirar el paquete fiscal de la ley bases. Por momentos intentó atropellar a las provincias, a sus gobernadores y al Congreso Nacional, pero claramente ese no es el método para lograr la mejor versión".

Embed EL ELEFANTE SE COME DE A PEDAZOS



Es correcta la decisión del Gob Nac de retirar el paquete fiscal de la ley bases. Por momentos intentó atropellar a las provincias, a sus gobernadores y al Congreso Nacional, pero claramente ese no es el método para lograr la mejor versión pic.twitter.com/8UmeSd4rzu — Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) January 27, 2024

Desde la izquierda pusieron la lupa en los "superpoderes" y llamaron a que "caiga" toda la ley ómnibus.

"Quedan las facultades delegadas. Mono con navaja", escribió Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda. "Nos dejan la reforma penal de Patricia Bullrich porque el ajuste pasa con represión. ¡No a toda la Ley Savoy!", siguió la abogada. Y completó: "Siguen mimoseando con el bloque económico y de poder que armó el golpe del '76. Como los gatos, siempre caen parados".

Su compañero de banca, Nicolás del Caño, celebró la quita del capítulo fiscal y fue por más: "Hay que dar la pelea para que se caiga el conjunto de la Ley Ómnibus, el DNU y el conjunto del plan motosierra contra el pueblo trabajador. Queda en pie el pedido de superpoderes para el monarca y múltiples capítulos reaccionarios".

En clave irónica, el ex candidato a diputado nacional por Santa Fe Octavio Crivaro posteó un fragmento de un capítulo de la sitcom The Office y se refirió a una predicción. “The Office y Dwight Schrute predijeron la ignorancia supina de los libertarios y su derrota en cualquier discusión ideológica”, opinó Crivaro luego de escuchar los anuncios de Caputo.

Embed The Office y Dwight Schrute predijeron la ignorancia supina de los libertarios y su derrota en cualquier discusión ideológica. pic.twitter.com/LN53CZ0guF — Octavio Crivaro (@OctavioCrivaro) January 25, 2024

Aquellos que se preguntaban por la dolarización, tras la conferencia de prensa del ministro de Economía de Javier Milei, tuvieron una respuesta, ya que el funcionario ratificó esta política monetaria al sostener que: "Es una meta de este gobierno y se va a hacer cuando las condiciones estén dadas".

En tanto el economista y docente Pablo Gerchunoff, que fue jefe de asesores económicos del presidente Raúl Alfonsín, posteó en sus redes un texto con repercusiones, respecto del fundamental lugar del parlamento en las políticas públicas y los efectos de dejarlo de lado.