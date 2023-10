Alberto Fernández: "La percepción sobre Milei es de alguien que no está bien"

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles que la percepción que muchos empresarios y mandatarios del mundo tienen sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es que es alguien que no está bien y dice cosas que no son razonables" .

"Lo que acusa el mundo sobre Milei es asombro. Me pasó cuando estuve en Delhi, India, en la Cumbre del G-20 y varios mandatarios me comentaron las cosas que decía. La percepción es que es alguien que no está bien", remarcó Fernández en una conferencia de prensa que ofreció en Beijing a los medios argentinos que cubren la gira presidencial que culmina hoy en China.