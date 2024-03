Adorni: "Milei no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea Rosario o la esquina"

El vocero presidencial se despegó de las declaraciones de Bullrich y señaló que la visita del presidente a la ciudad "no está confirmada en la agenda"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se despegó este martes de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que la visita de Javier Milei a Rosario en medio de la crisis de seguridad "no está confirmada en la agenda".

En su conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Adorni expresó: "El presidente no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea a Rosario o a la esquina".

Sin embargo, un día después Adorni puso en cuestión ese plazo. "No está confirmado. Entiendo que es la intención del presidente, pero no está confirmado en su agenda", dijo el vocero, que remarcó que "por cuestiones de seguridad", no daría "ningún detalle" del aterrizaje de Milei en la ciudad.

“La lucha contra el narcotráfico es una guerra entre los argentinos de bien y aquellos que matan por matar en el marco del narcoterrorismo. Hoy en la reunión de gabinete hablamos sobre este tema y estamos trabajando junto al gobierno de Santa Fe para terminar con este flagelo”, expresó el funcionario.

Rosario se encuentra conmocionada por cuatro homicidios al alzar contra trabajadores (dos taxistas, un colectivero y un playero) en el marco de la pulseada de bandas criminales con el gobierno provincial por las condiciones de detención de los jefes de las organizaciones.

Esa situación generó medidas de fuerza de taxistas, colectiveros y estacioneros, a los que se plegaron también los gremios docentes.

Este lunes, Bullrich y el gobernador Maxiliano Pullaro encabezaron una conferencia de prensa, en la que se anunció el refuerzo de efectivos federales, el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, la persecución del lavado de activos y el envío al Congreso de un proyecto de ley antibandas, inspiradas en legislación de Italia, El Salvador y Estados Unidos.