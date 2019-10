La presencia del músico Adrián Abonizio causó sorpresa en el búnker de Juntos por el Cambio y su respuesta de porqué se encontraba en el lugar causó sorpresa: "Vengo a ver la derrota de Macri", admitió.

El integrante de la Trova Rosarina llegó al búnker de Juntos por el Cambio y su presencia no pasó desapercibida. Al ser consultado por la prensa sobre qué estaba haciendo en el lugar Abonizio comentó: "Vengo a festejar la derrota de Macri, la derrota del error. Vengo en silencio, soy periodista y vengo a cubrir la nota también. Vengo a ver que está todo vacío, que el pueblo eligió bien y que yo me siento muy feliz. Vengo a ver la batalla de los caídos".

Cuando le comentaron que algunos estaban tomando su presencia como una provocación, Abonizio arremetió: "No, vos decís eso. Bueno, a ver. Terminemos esto, yo vengo a ver, soy periodista. Por qué no puedo ver esto y saludar lo que son las elecciones en democracia".

Embed

La periodista de Canal 3 le dijo que estaba bien saludar la democracia pero otra cosa era saludar el triunfo de otra fórmula que todavía no había sido oficializada. Allí, el músico se frenó: "Entonces vamos a hacer una cosa, terminemos la nota acá. Me voy y me voy con mi gente a festejar, chau".

El concejal del PRO Carlos Cardozo no ocultó su molestia por la presencia del cantante en la sede de Juntos por el Cambio: "Me parece innecesario lo que hizo Abonizio. Nosotros lo respetamos. Hizo el acting y se fue. ¿Se imaginaban si fuera al revés? Si alguien iba al Atlas. Yo no".