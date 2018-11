Volvió a su casa y se encontró con un ladrón

El domingo por la mañana un vecino del barrio Ciudadela de la ciudad de Santa Fe regresó a su casa de Paraguay al 5200 y encontró en el patio delantero a un ladrón que había separado, a un costado del garaje de la vivienda, una serie de electrodomésticos y pertenencias del dueño de casa. "Llegamos de una fiesta con mi señora y cuando bajé del auto para abrir el portón vi a una persona del lado de adentro. Pensé que era uno de los hijos de mi mujer y le dije que me abriera, pero entonces me di cuenta al instante de que se trataba de un delincuente. La mayor impotencia es llegar a tu casa y que el ladrón esté adentro", relató Hernán S.

En la desesperación del momento, Hernán dudó entre abrir la reja, llamar a la policía o disuadir al delincuente pensando que éste podía haber estado armado. "Todo pasó muy rápido; mientras el mismo ladrón me decía que me quedara tranquilo porque ya se iba yo no sabía qué hacer. En un momento, cuando logré abrir el portón, el tipo se fue caminando para el fondo de mi casa, hacia el patio y trepó por la misma pared por la que había ingresado".

En lo que va del año la familia de Hernán sufrió siete robos en su vivienda. Cada episodio lo hizo reforzar más la seguridad con la instalación cámaras de vigilancia que, evidentemente, no terminan de amedrentar a los ladrones: "Tengo cámaras por toda la casa y este ladrón pasa caminando por delante de ellas sin ningún tipo de pudor; eso me provoca mucha bronca de la mano de una terrible sensación de impunidad".

En el medio

"Después de uno de los robos fui al Ministerio de Seguridad y me dijeron que era responsabilidad de la policía. Fui al Ministerio Público de la Acusación y me argumentaron que tienen las manos atadas y que la policía no actúa. Y en la misma policía me dijeron que no tienen las herramientas necesarias. En el medio estamos los vecinos que seguimos presos de los delincuentes", sostuvo Hernán.

Como epílogo de sus frustraciones la víctima agregó que "el jefe de la comisaría 9ª se hizo presente en mi casa y se mostró preocupado luego de tantos robos sufridos. Debo resaltar que se comprometió con mi situación, pero me siguieron robando y da la impresión de que no alcanza sólo con la preocupación de la policía".