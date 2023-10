Violento robo a un periodista de Radio 2 y El Tres: le apuntaron con un arma

“Bajó uno con un arma en la mano. Me empujó contra la pared y me pidió el teléfono", contó Amoroso, quien en la desesperación ni siquiera sabía en qué bolsillo llevaba el celular.

“Estoy todavía con la imagen del tipo palpándome, buscando el celular y apuntándome con la mano derecha al pecho”, contó el periodista con asombro, acostumbrado a contar hechos de similar tenor, que esta vez le tocó sufrir en carne propia.

Los delincuentes se llevaron la mochila en la que tenía su billetera y la documentación. El periodista logró recuperar parte de los documentos que los delincuentes fueron descartando y que halló la Policía.

“Vivimos en una ciudad donde a una chica le meten un piedrazo en la cabeza y no pasa nada. Es la Rosario donde sale droga de los puertos, donde un montón de gente se espanta y quiere cuidar a una súper empresa que dice que vende soja y en realidad vende droga, donde se vende cocaína las 24 horas. Es donde hace mucho habilitaron un boliche, que era de un narco, y si no fuera por un ex concejal quizás todavía estaría abierto. Es la Rosario de la paz y el orden que nos prometieron y que no existe, de las inversiones que no se investigan. Una ciudad donde le pegan un tiro a un policía en la puerta del lugar donde trabaja, donde nos prometen que van a arreglar todo y solo buscan un conchabo en el Concejo o en la Cámara de Diputados”, disparó indignado Amoroso tras el mal momento que le tocó vivir.

“Nos tienen abandonados a todos", enfatizó, y destacó: “Yo estaba saliendo a trabajar para ir a una empresa que balearon tres veces y hay un patrullero y se normalizó. Una ciudad donde un policía vivía en los altos de Refinería y vivía en un departamento de Alvarado, de un narcotraficante, un fiscal tiene que investigar a una banda de narcos y en realidad está chapeando a lo Insaurralde con una mujer que pasó de una banda a otra, donde uno dice que es arquitecto y no es porque lava guita de la droga”, concluyó.