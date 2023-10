Violenta entradera a pareja de jubilados: "Fue como una película de terror"

Alicia contó a LT8 que entregaron el dinero que tenían en ese momento, pero los asaltantes no quedaron satisfechos. “Querían más dólares, pero no teníamos más que 500. Ellos insistieron pero no encontraron más porque no había más plata -añadió-. A mí me dejaron tirada en el piso del baño. Nos ataron a los dos, los pies, las manos, nos amordazaron. Yo conservaba unos billetes de un dólar para regalarle a mis nietos para los cumpleaños y los tipos creyeron que tenía más, por eso insistieron”.

“Estuvieron una hora y media, desarmaron toda la casa. Eran tres varones y una mujer. Se llevaron las cosas en valija, es decir que habrán venido en auto. Nos dejaron maniatados y cuando la perra dejó de ladrar nos dimos cuenta que ya se habían ido. Mi esposo que había quedado atado y de rodillas en la habitación, se levantó como pudo y fue hasta la cocina en busca de un cuchillo. Así me pudo desatar a mí. Así nos desembarazamos de esto”, relató Alicia.

La mujer no dudó en definir lo vivido anoche como “una película de terror". Y confesó: "Esto yo lo veía en la televisión. No podía creer lo que nos sucedía. Yo recé todo el tiempo y fuerte. La chica estaba al lado mío y yo le tomaba la mano y le decía estás haciendo un daño grande. Pero no había forma de hacerle entender que no había más plata. Se llevaron lo que había en efectivo que no era mucho”.

“Le doy gracias a Dios que no nos hicieron nada. Hubo maltrato, porque uno no está acostumbrado, y se llevaron todo lo que quisieron. Ojalá les sirva para algo”, agregó Alicia.