Violencia en Rosario: "La policía de Santa Fe se convirtió en una banda más, encima debilitada"

Sabrina Frederic, ex ministra de Seguridad de Nación, cree que "tener más fuerzas federales en la región no tiene consecuencias porque la policía provincial sigue vinculada a grupos criminales"

“La policía de Santa Fe no tiene autoridad para regular la violencia en Rosario porque se convirtió en una banda más, encima debilitada”. Así opinó este viernes la antropóloga Sabrina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta de la Comisión de Cascos Blancos, al realizar una evaluación de la crisis que se vive en Rosario y que presenta índices inéditos en el país.

En declaraciones a LT8, la ex funcionaria nacional sostuvo: “La provincia de Santa Fe tiene una tasa de homicidios que sale de la media nacional, que actualmente va a la baja. Y el problema en Rosario fue abordado de manera recurrente, utilizando los mismos métodos que no dieron resultados. Hubo un mal abordaje o un problema de diagnóstico". Amplió: "Los mercados ilícitos no generan necesariamente violencia. Eso se puede ver en Buenos Aires, donde la tasa de homicidios va en descenso y el mercado de lo ilegal es muchísimo más grande. Tal vez el problema sea asociar directamente mercado narco a la violencia en Rosario y no a otros fenómenos que están interviniendo”.

“Hace muchos años que la policía de Santa Fe no cumple el rol que debe cumplir. Las demandas que yo he escuchado de cuando era ministra es que la policía provincial no alcanza a regular el delito. No digo prevenirlo ni conjurarlo. Digo regular la violencia, que es algo que la policía provincial hace en Buenos Aires. No estamos hablando de los métodos. No digo que sean los mejores, pero tienen un efecto positivo y eso en Santa Fe dejó de ocurrir”, agregó.

“Tal vez eso ocurra por inacción plena, porque no sabe cómo hacer eso o porque no tiene posibilidad de castigo a las bandas. Por cualquiera de esas razones, la policía de Santa Fe dejó de cumplir con sus funciones. Hay que pensar en medidas de distintos plazos. Una es que el Estado ejerza efectivamente el control del territorio, cosa que no está pasando en Rosario. Y para eso las fuerzas federales necesitan que la policía de Santa Fe se corra. Y eso no quiere decir intervenir la provincia”, sostuvo Frederic.

Y así añadió: “Es hacer algo parecido a lo que se hizo en 2011 en el Cinturón Sur del Conurbano y con el operativo Centinela en el gran Buenos Aires. Es desplazar a la fuerza que haga control territorial y que pase a cumplir una faz más administrativa y que el control territorial lo tenga la fuerza federal”.

“Hoy la policía de Santa Fe es una banda más, debilitada encima. No tiene poder sobre el resto. Puede ser que haya que subir el número de efectivos federales también. Pero hoy tener más fuerzas federales no tiene consecuencias, porque la policía de Santa Fe controla las comunicaciones y la vinculación con algunos grupos criminales. Así, las fuerzas federales están atadas de mano. La policía de Santa Fe es parte del problema y esto no quiere decir que todos los efectivos santafesinos sean criminales. No estoy diciendo eso. Sostengo que ha dejado de cumplir la función que cumplen las policías en otras metrópolis”, subrayó.

Frederic dijo que no creía en los procesos de depuración policial, tal como se hicieron por ejemplo en provincia de Buenos Aires en los años 90. “Sí creo en que los que cometen delitos deben ser apartados, pero las depuraciones masivas no necesariamente generan prácticas porque en las comisaría sigue prosperando una lógica que no la cambia sacando a toda la policía. Hay que trabajar sobre las regulaciones de los delitos y de las formas de violencia".

"Para el gobernador esa tiene que ser la prioritaria. No tiene que bajar el delito predatorio en la calle. Tiene que bajar la tasa de homicidios y seguir ejemplos como Medellín en Colombia. Colombia no es igual a la Argentina, pero hay experiencias que produjeron bajas en tasas de asesinatos. Hay que buscar soluciones y adaptarlas a Rosario” concluyó.