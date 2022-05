Vinculan las falsas amenazas de balaceras con el arresto del Viejo Cantero: "Quieren sembrar terror"

En la tarde de este martes circularon informaciones falsas sobre balaceras ocurridas en un bar de Corrientes y Pellegrini y en una de las sedes de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), todas desmentidas.

Este miércoles, el fiscal Franco Carbone, en el marco de la aparición de esas falsas informaciones, contextualizó las mismas y dijo que la detención del Viejo Cantero es "una de las hipótesis probables" que se investiga y que con ellas se busca amedrentar y generar temor.

"Otras alternativas que pueden justificar la secuencia de mensajes con amenazas y advertencias tenga que ver con personas que quieren desestabilizar y que incluso podrían responder a bandas antagónicas (a la que lideraba Cantero), señaló Carbone.

El funcionario del MPA situó esta situación en un "contexto de violencia que busca sembrar temor y causar conmoción pública".

Las cajas del Plan Cuidar

El fiscal también se refirió al hallazgo de las Cajas del Plan Cuidad de la Municipalidad de Rosario que fueron encontradas el día de la detención de Cantero en su domicilio de Avellaneda al 4500.

En ese sentido, Carbone destacó que se intenta confirmar la "trazabilidad" de dichas cajas, las que fueron entregadas por la secretaría de Desarrollo Social a la asociación civil El Ceibo, cuyo titular es Leonardo Pucheta, imputado en la causa como miembro de la asociación ilícita, además de manejo de armas, narcomenudeo y administración infiel.

Carbone destacó que se investiga cómo las cajas de ese plan alimentario municipal, destinada a vecinos de Tablada, fueron encontradas en Avellaneda al 4500 -el domicilio donde vivían Cantero y su pareja-, en uno de los extremos de barrio Acindar.

Sin-título-1-69.jpg En la casa del "Viejo" Cantero había cajas de alimentos que distribuye la Municipalidad de Rosario.

"Recibimos hace poco de la Municipalidad esa información y estamos chequeando el documental, además del resultado del allanamiento a El Ceibo", agregó.

También el fiscal dijo que está planteada "la fuerte hipótesis" de la vinculación de la detención del Viejo Cantero con el incendio registrado el domingo 1º de mayo en la sede de la secretaría de Desarrollo Social y Hábitat, en Santa Fe al 500.

Por último, en declaraciones a Radio 2, Carbone destacó que "al menos yo, no me siento presionado, aunque uno no puede naturalizar este contexto de violencia que busca sembrar temor y causar conmoción pública".

"No somos ajenos a esto pero no es presión, somos un grupo de fiscales y estamos trabajando en bloque en las investigaciones", redondeó el funcionario del MPA.