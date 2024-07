Video: roban una camioneta con un arma de juguete, los persigue la policía y terminan chocando

El dueño del vehículo contó cómo fue el asalto. "Yo estaba metiendo el vehículo marcha atrás y cuando subí a la vereda, me abordaron dos ladrones. A punta de pistola me sacaron de la chata. Quise retener los papeles del auto, pero no me dejaron. Me tomaron del cuello y me tiraron al suelo. No me pegaron, me dijeron que me quedara tranquilo, que no me iba a pasar nada, que solo querían la camioneta, y se la llevaron", recordó el hombre a LT8.