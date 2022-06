Una vecina de zona oeste terminó herida luego de un enfrentamiento entre policías y un hombre que huía

>> Leer más: Una mujer murió al quedar en medio de una balacera

En tanto, vecinos y los propios los familiares de la mujer sostuvieron que los efectivos no pasaron de largo por su casa, sino que habían ingresado y le habrían dicho a la mujer que si no colaboraba la mataban para luego comenzar a disparar hacia “todos lados”. Disgustado, un vecino aseguró que “estaban de civil. No sabíamos si eran policías o choros y empezaron a los tiros. Los que estábamos en la puerta nos metimos a nuestras casas, si no nos mataban a todos”.

Esta versión fue desmentida por una alta fuente policial. “No entramos así. Los efectivos están preparados, si hubiera sucedido eso habría más heridos y sería un desastre”, sentenció.