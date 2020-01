La muerte de Jonatan Ezequiel Ancherama, asesinado con dos tiros desde un auto el primer día del año, fue sólo un eslabón en una cadena de crímenes. Siete meses antes habían asesinado a su tío y a un primo. Entonces a su novia le llegó un mensaje: "Decile que si es hombrecito venga y me haga algo a mí, no me escondo", advertía, anticipando una represalia un audio dirigido a él por Alejandro Gastón Berlari. Este joven de 25 años fue acusado ayer de matar a Jonatan. Y habría actuado junto con su hermano, aún prófugo, en el marco de una disputa entre familias. Tal es así que la semana pasada asesinaron a tiros al padre y a la pareja del acusado, que quedó en prisión preventiva.

En la audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) la fiscal Marisol Fabbro adjudicó el crimen de Ancherama a una "rivalidad previa" entre dos familias que sufireron cinco homicidios en ocho meses. El comercio de drogas fue mencionado como posible trasfondo de esa disputa.

Desde un auto

Según testigos, el cusado manejaba un auto sedan blanco desde el cual su hermano Franco le disparó a "Jony" la mañana del 1º de enero. El crimen ocurrió alrededor de las 6.30 en Pineda y Pasaje 503, frente a la cancha del Club Atlético Millonario.

Jony tenía 25 años y un prontuario abierto por robos. Los vecinos del barrio Molino Blanco donde ocurrió el hecho dijeron que la víctima "tenía bronca por todos lados" y "se la tenían jurada" desde que el 15 de mayo pasado mataron a su tío Rodolfo, de 29 años, y a su primo Germán, de 25. Ese día, a las 14, los vecinos de Melincué al 6400 escucharon catorce tiros. Los heridos no tenían armas y quedaron tirados, uno sobre el otro, detrás de un utilitario.

Siete meses después, la mañana del 1º de enero, Jony estaba en la esquina de Pineda y Pasaje 503 cuando paso frente a él un auto blanco. Quien iba como acompañante sacó un arma y le disparó dos veces. Fue herido en la zona lumbar y en el brazo izquierdo. A su hermano le avisaron que lo habían herido y llegó a buscarlo en moto. Lo encontró en el suelo, aún consciente. "Me pegó «Franquito», llevame a casa que estoy bien", repetía camino al hospital donde falleció.

El hermano apuntó entonces a Gastón y Franco Berlari, quien está con pedido de captura. Aseguró que eran los mismos que habían asesinado a sus otros familiares en mayo, aunque en la causa por el doble crimen que lleva adelante la fiscal Georgina Pairola no están imputados. Por esos días la novia de "Jony" había recibido un mensaje de audio donde Gastón Berlari le advertía a "Jony" que, de tomar represalia, lo hiciera directamente con él pero no con "criaturas".

Mensaje y testigo

"Decile que si es hombrecito y tiene los huevos bien puestos que venga y me haga algo a mí. Que no se haga el vivo de venir a pegarle a mi hermanito que va al jardín porque sabemos que tiene un hermano discapacitado", decía el mensaje. Y cerraba: "Yo ando en la calle. No me escondo ni nada. Que no de la cabida con criaturas. Si él da la cabida que después se la aguante". Es una de las pruebas que citó la fiscal en la audiencia de ayer.

Un dato llamativo del crimen de Ancherama es que no hubo un solo llamado al 911. Eso, a pesar de que había numerosas personas reunidas frente un after de la cuadra, en Pineda y Pasaje 503 (ver aparte). Una chica que conocía a "Jony" y a su familia declaró como testigo de identidad reservada que estaba esperando para entrar al boliche "La Previa" con dos amigos cuando vio pasar en un auto blanco por calle Pineda a "Franco y Gastón", a quienes conoce porque "venden droga en el barrio".

"El auto sigue a Jonatan. Cuando él estaba a punto de doblar en Pasaje 503 le tira Franco, que tenía la ventana de ese lado. No doblaron, siguieron por Pineda. Fueron cinco disparos en total", precisó. En la puerta de "La Previa" también estaban dos amigos que filmaron cuando, a los pocos minutos, el auto blanco volvió a la escena y bajaron sus dos ocupantes, "uno más morrudo", para cerciorarse de que Ancherama estuviera herido.

El descargo

Berlari fue detenido el sábado. "De lo que se me acusa, soy inocente. Yo ese día estaba con mi mujer y mi hija en moto y me acerqué porque escuché disparos, pero a una cuadra", declaró en la audiencia. Su abogado, José Guirado, planteó que esa moto aparece en la filmación.

Ocho días antes de ser imputado, Berlari sufrió la muerte de su pareja, Antonella Albornoz, de 22 años, y su padre Alejandro Berlari, de 49. Fueron baleados el 6 de enero cuando cenaban en la puerta de su casa de Alzugaray Pineda. El doble crimen es investigado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, aunque su par Fabbro señaló que por el momento "no hay evidencia de que la familia Ancherama esté involucrada".

En este contexto, el defensor pidió la prisión domiciliaria de Berlari para cuidar a su hija de 4 años, que presenció el crimen de su madre. El juez Gustavo Pérez de Urrechu no hizo lugar y dictó la prisión preventiva por dos años de Berlari como coautor de un homicidio agravado y la portación de un arma. "Me han traído una cuestión de idas y vueltas, ataques y represalias, en un contexto de rivalidades con la familia Ancherama", resumió.

"La previa"

El crimen de "Jony" Ancherama ocurrió frente a un after llamado La Previa. La fiscal Marisol Fabbro indicó que se trata de "un boliche de dudoso origen, vinculado con una banda delictiva de la ciudad, Los Monos", y que requirió información a la Municipalidad para saber si cuenta con habilitación para funcionar.