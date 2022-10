Una joven embarazada fue atacada a tiros cuando atendió la puerta de su casa

En una nota que brindo a De 12 a 14, en Canal 3, la mujer explicó que su hija “de repente sintió calor y mientras gritaba «mami, mami, me dispararon» nos pidió que no salgamos. Fueron tres tiros y uno impactó en su cuerpo. «No doy más, me duele» no paraba de decirnos”, contó Paola.