Una balacera en Fisherton, dos semanas de agonía y una historia atravesada por la droga

“En esta zona, las balaceras son todo el tiempo y todos los días. Ya a nadie le asombra lo que pasa. Lo que sucede es que cada vez que salís a la calle tenes que estar con cuatro ojos porque si quedas en el medio de una balacera, te matan. No les importa nada ”, explicó una vecina de la zona.

“Perón” Mendoza había tenido un breve paso por las crónicas policiales tras una serie de allanamientos realizados el 10 de agosto de 2019 por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario. Los operativos tuvieron como usina distintos llamados a la central del 911 que daban cuenta de una pandilla que vendía drogas en la zona. El fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, ordenó los procedimientos que se realizaron en Del Carril al 1700, Pavlov al 1200, José Ingenieros al 7600 y Donado al 1000 bis. Hubo ocho detenidos, entre ello "Perón”, quien recuperó la libertad y fue desvinculado días después. Pero cinco de los aprendidos quedaron a disposición de la Fiscalía Federal 2 por el secuestro de tres pistolas calibre 9 milímetros, 33 proyectiles del mismo calibre, celulares, dinero en efectivo, plantas de marihuana, 115 bochas de esa droga y 1.300 dosis de cocaína.

Amigos y broncas

En la calle pudo saberse que “Perón” era amigo de los hermanos Fernández, una familia a la que en cuatro años la violencia callejera le arrebató a cuatro integrantes. José Horacio, al que reconocían por el apodo de Grasita, y Ezequiel, también conocido como Parásito, murieron víctimas de un triple crimen ocurrido el 16 de abril de 2018 en Liniers al 2000 de la ciudad de Granadero Baigorria; Cristian Leonel, el “Larva”, fue ejecutado a balazos el pasado 14 de abril en Gorriti y Campbell, en el barrio Ludueña; y Nahuel, a quien identificaban como "Chino", desapareció cuando se dirigía desde la vivienda de sus familiares hacia su casa de Fisherton R el 26 de agosto de 2018. Carlos Argüelles, cuyo testimonio se escuchó en el juicio de Esteban Lindor Alvarado después de que el testigo fuera asesinado, indicó que el menor de los Fernández había sido privado de su libertad, asesinado y enterrado en algún lugar de Ybarlucea.

image(9).jpg Emanuel Isaías Mendoza tenía 28 años y era reconocido por los alias de “perón” o “perudo”.

Mendoza vivía en inmediaciones de Donado al 1000 bis, a pocos metros de la plaza San Cayetano de Thiene, uno de los puntos de reunión de los pibes de la barriada, y a unos 200 metros de Franklin al 7900. En esta última cuadra, entre Sánchez de Loria y Tarragona al 900 bis, fue asesinado a balazos el viernes 20 de mayo último Alan Matías Toloza, de 15 años, mientras que su amigo Matías Jesús Alexander A., de 18 años, sufrió un impacto de bala en un codo después de ser atacados desde un auto en movimiento.

En septiembre de 2015, una vecina del barrio denunció públicamente que personas a las que les había alquilado una casa sobre José Ingenieros al 7600 se la usurparon y tras echarla del lugar pusieron un punto de venta de drogas. En ese momento la denunciante contó que “el búnker” seguía funcionando detrás de la fachada de un kiosco, y advirtió que tuvo que mudarse del barrio por temor a represalias.

Drogas y amenazas

Allegados a “Perón” Mendoza contaron que el muchacho días antes de ser asesinado recibió una amenaza de muerte. Quien lo amenazó le dijo que iba a terminar como sus amigos, los Fernández. En la calle pudo saberse que Mendoza estaba vinculado al apodado “M”, un oscuro personaje que según se comenta es la nueva marca que gana espacio en el territorio de los barrios Emaús, Stella Maris, los monoblocks del 7 de Septiembre, Fisherton Noroeste y el asentamiento La Bombacha. “El pibe vendía para «M», un transero que está ganando espacio en la zona. El tipo la hace corta. Estás con él o estas muerto”, explicó un joven conocedor de la zona. “M” tiene nombre y apellido, pero nadie se anima a mencionarlo. En la zona también operan pandillas que tributan, como franquicias, a las bandas de Los Monos y Esteban Alvarado, entre las más pesadas.

“Este barrio ya era complicado, pero la falopa y la pelea por territorio pudrieron todo. No podes salir a la vereda, no podes estar en grupo, no podes ponerte la capucha porque si alguno te desconoce te pone un tiro en la cabeza y te manda para el otro barrio”, indicó el joven residente. “Todos hablan de Empalme Graneros, Ludueña o Larrea; pero esta zona también está picante. También andan las motos con dos arriba matando gente. Pasan y te la ponen. Está muy jodida la mano”, indicó.

“El grave problema es que por acá no se ve circulación de policías ni gendarmes. Podes ver uno al día con suerte pero todas la noches escuchas balazos. No podes identificar donde son, salvo que le peguen a alguien conocido y te enteras cuando vas a hacer las compras a la granjita. En los barrios estamos sólo y en manos de Dios”, explicó otra vecina de la zona.

Tras ser baleado la tardecita del 12 de julio, Mendoza fue llevado por su padre en un auto particular hasta el Heca. Fue evaluado en la guardia y conducido de inmediato al quirófano. Tenía al menos nueve heridas en el tórax, la espalda y los genitales. Tras una operación compleja, quedó internado en la terapia intensiva hasta este jueves cuando cerca de las 19.20 “Perón” murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La investigación del crimen quedó en manos del fiscal Gastón Ávila.