En un oscuro ataque a balazos mataron a un pibe de 15 años en Emaús

Este año el apodo de “Pipi” sonó al menos dos veces en contextos de asesinatos en Empalme Graneros que estuvieron como telón de fondo la narcocriminalidad. Uno fue el 8 de marzo cuando mataron a Joel Toloza, de 16 años, en la puerta de su casa de Juan B. Justo al 2800 quien fue baleado desde una moto. El otro, el 5 de abril último, cuando en Génova al 2600 hombres armados gritaron el apodo de “Pipi” y cuando se abrió la puerta de una de las viviendas de la cuadra ejecutaron a Brian “Gatito” Sperling, de 16 años, quien no era “Pipi” y era ajeno al conflicto. Este sábado en Franklin al 7900 familiares de los pibes agredidos descartaron cualquier tipo de conexión con “Pipi” y con el “Gordo Brian” y en las redes sociales pedían ayuda a los vecinos y amigos para juntas algo de plata que les permitiera velar con dignidad y sepultar al adolescente.

No se vende más

Visualmente Franklin al 7900, entre Sánchez de Loria y Tarragona al 900 bis, no es la peor cuadra del empobrecido barrio Emaús en lo profundo de la zona noroeste. Sin embargo desde marzo del año pasado la cuadra está señalada por los vecinos como un lugar peligroso. Los vecinos contaron que en esa zona evitan caminar por miedo. “Hace dos meses que todos sabemos que iban a empezar a pasar y a tirar. La cuadra está marcada. Va, la cuadra no. Solo una casa. Pero acá todo el mundo sabe”, indicó una vecina en mayo del año pasado cuando una nena de dos años recibió un balazo en el abdomen disparado por dos hombres que llegaron en una moto “Honda Twister o Titán”.

La nena jugaba frente a la casa de su abuela y había llegado a festejar un cumpleaños. La casa atacada había recibido dos meses antes una advertencia. “Si siguen vendiendo los tiros no van a parar”, contó una vecina. La casa donde balearon a la nena está ubicada a 30 metros del pasillo donde residía Alan Toloza y su amigo herido en el brazo.

“Mi marido me dice: «No vayas por Franklin porque te van a cagar a tiros. Mirá que las balas no reconocen buenos de malos». Y hay mucha gente que rodea Franklin para hacer mandados”, comentó una residente de la cuadra en aquella ocasión. Este sábado un vecino volvió a insistir sobre la idea de que “cuando pasan estas cosas, lo mejor es no saber. Si yo se algo y te lo cuento a vos, mañana sale en el diario y pasado me vienen a balear a mi. Lo mejor es no saber nada de nada”, esgrimió.

En la cuadra donde mataron a Alan los pesquisas de Homicidios incautaron tres vainas servidas, aunque los vecinos aseguraron que se escucharon más de una decena. Varios autos de la cuadra recibieron impactos. El caso quedó en manos del fiscal Ademar Bianchini.

Horas después de su crimen, una de las primas de Alan publicó en la red social Facebook: "Y otra vez estoy acá sentada en el pasillo de un hospital horas, con toda esas angustias miles de pensamientos tirando al lado de la fe de que te ibas a levantar, pero no hay, es donde salen los doctores diciendo el apellido de nuestra familia, pidiendo el ingreso de dos familiares adentro. Nos acercamos todos corriendo a la puerta a esperar la noticia que con solo el grito de ahí adentro nos dimos cuenta de q decidiste irte, ni llegamos a darnos un último abrazo ni siquiera me dijiste "prima te quiero loca", nada, te fuiste así nomás en un abrir y cerrar de ojos ...lalan mí cachetón te voy a llevar siempre en mí te lo juro hermano te amoooo descansa mi negro hermoso Alan Toloza".