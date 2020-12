Un solo detenido por el abuso sexual en Ludueña, pero el fiscal no descarta una acción grupal

Este domingo por la noche, un grupo de vecinos se congregó frente a la seccional 12ª para pedir justicia por la chica, suceso que terminó con incidentes con la policía. Familiares, amigos y vecinos de la joven realizarán este lunes una concentración frente al Centro de Justicia Penal, en Sarmiento y Virasoro, para pedir justicia por la adolescente.

image.png

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante del Ministerio Público de la Acusación manifestó que la investigación está en los primeros momentos. "Ayer tuvimos contacto con la madre de la menor. Hoy vendrá a la Fiscalía. La entrevistaremos para que nos aporte más datos de cómo fue el hecho. Hay un blanco en lo que pasó. No estaría claro cómo es que la chica se va de la órbita de custodia de la madre. Ya tenemos constataciones médicas y entrevistas. Es decir, lo básico para la imputación que será mañana lo tendríamos. Pediremos la prisión preventiva del sospechoso detenido".

>> Leer más: La adolescente víctima de abuso sexual tras su cumpleaños de 15 se encuentra "fuera de peligro"

Acerca de la posible participación de más personas en la violación, el fiscal dijo que "no se descarta, pero aún no hay elementos para sostener esa teoría. Por ahora tenemos la participación de una sola personal. Si hubo más quedará supeditado al avance de la investigación. Por el momento no estaría acreditado. En caso de que se acredite la violación manada sería un agravante del delito de abuso sexual con acceso carnal. También será un agravante si se comprueba el uso de psicótropicos o droga".

Sobre el uso de drogas que denunció la familia, González Raggio señaló: "El médico forense irá a los hospitales Alberdi y Eva Perón para retirar las constancias médicas y poder peritarlas. El fiscal dijo que con los elementos reunidos hasta el momento "es suficiente" para imputar la violación al joven detenido. En el caso de violación la escala penal establece entre 8 y 20 años de prisión, dependerá de lo que se puede probar en el proceso".

El violador, conocido de la víctima

Al consultado sobre los violentos incidentes ocurridos anoche frente a la seccional 12ª, donde estaba alojado el sospechoso, el fiscal subrayó: "En estos casos gravísimos encendemos todas las alarmas y trabajamos prestando mayor atención a todo".

Precisó: "Tenemos a una persona detenida, pero la tensión social derivó en un conflicto de vecinos. Tengo entendido que querían linchar al sospechoso, pero la situación fue controlada por la policía. Nuestro trabajo es procurar que esta investigación siga adelante y llegar a toda la verdad de lo que pasó", agregó.

"El joven detenido es conocido de la víctima, pero no tenía vínculo cercano. Fue al cumpleaños por motus propio. No estaba invitado, pero fue igual", añadió el fiscal.