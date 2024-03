Un preso de Coronda quiso extorsionar a un antiguo vecino y sacarle 500 mil pesos

“Tenemos la dirección de tu casa, tenés que juntar 500 mil pesos porque te vamos a matar tu mujer y tu hijo no andamos jodiendo vas a tener que cerrar y dejar tu casa te habla la mafia decime que querés hacer, si querés colaborar te dejamos tranquilo si no bueno, ya sabés lo que va a pasar”. El mensaje, que incluía la dirección y los nombres de sus familiares, fue recibido a fines de noviembre por un panadero de Fisherton Industrial que no los respondió pero sí los denunció. Luego de una investigación se estableció que el apretador era un hombre de 31 años preso en Coronda a quien la víctima conocía del barrio y que está imputado desde hace tiempo como miembro de una asociación ilícita.