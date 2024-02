Un patrullero pasó un semáforo en rojo sin luces ni sirena y chocó a varios autos

A pocos días de la muerte de Valentín Di Monte, un joven de 22 años que fue embestido cuando iba al volante de su moto por un patrullero en Francia y Pellegrini, una vez más un móvil policial protagonizó un siniestro vial. El incidente ocurrió este jueves al mediodía en San Martín al 4900 , en la zona sur de la ciudad. No se registraron heridos, pero varios autos sufrieron daños .

El conductor tenía el paso, ya que el semáforo estaba en verde. Se trata de una zona comercial, generalmente calma y en la que hay semáforos en casi todas las esquinas. "Crucé normal. Veo una luz que me pasa y me arranca todo. Dio un trompo como de 20 metros. ¡Mirá a la velocidad que venía! No venía con sirena ni nada", contó la víctima al móvil de De12a14