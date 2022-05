Un ladrón ingresó a robar en un edificio lindero a la Comisaría 9

El hecho se produjo a escasos metros de la comisaría 9, que es lindera al edificio que fue asaltado, pero en la que, sin embargo, "nadie vio ni escuchó nada" de acuerdo al testimonio de los vecinos.

Tras el robo, los vecinos se llegaron hasta la seccional y se encontraron con la respuesta de que "no tenían nada para hacer, porque solo hay cinco policías que están prestando servicios y un móvil que patrulla" una zona de influencia muy grande que va desde la cabecera del Puente Rosario - Victoria hasta la avenida Travesía y llega casi hasta Catamarca y Cafferata.

"Alrededor de las 13 volvíamos de trabajar y nos encontramos con la puerta abierta, forzada. Estamos al lado de una comisaría donde no deberían pasar estas cosas y pasan. Es una burla", comentó indignado un joven que vive en el edificio.

Y enseguida agregó: "Preguntamos en la comisaría si habían visto algo y nos dijeron que no, nunca salen, nunca ven nada. El barrio está liberado y roban todo el tiempo. No podes tomar el bondi que te roban. No se puede ni salir".

"Ellos dicen que no tienen móvil disponible, subieron a ver si se habían metido por la escalera del edificio, pero no vieron nada. Muchas respuestas no nos dan", señaló en diálogo con Telefe Rosario.

"Eligieron que bicicletas llevarse, porque había otras. Pero esto nos genera mucha vulnerabilidad, porque tranquilamente como ingresaron a la cochera podrían haber barreteado la puerta e ingresar al edificio", argumentó una mujer con preocupación.