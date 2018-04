Un joven imputado y en prisión preventiva como coautor delcrimen de un chico

Alexis Ruiz Díaz, el joven de 16 años asesinado el sábado a la noche en Pasco al 4500, iba en moto con un amigo cuando desde un pasillo lo llamaron dos muchachos. "¿Te acordás de que te hacías el vivo conmigo?", lo increpó uno. El chico no alcanzó a contestar. Un disparo en el pecho lo arrojó al piso y comenzó a desangrarse mientras un grupito de pibes le pegaban patadas. Esa versión del crimen que aportaron tres amigos de la víctima se dio a conocer en la audiencia imputativa iniciada el martes y terminada ayer contra un joven que estará al menos 60 días preso como coautor del ataque. En tanto, un joven apodado "Pelotita" sindicado como el autor material de los disparos permanecía prófugo al cierre de esta edición.

La mecánica del crimen de Alexis era desconocida hasta el martes cuando la fiscal Marisol Fabbro divulgó los elementos y evidencias de la pesquisa. Según esas constancias, el adolescente murió por una hemorragia de tórax y al chico que iba como acompañante le efectuaron dos tiros que no salieron, lo amenazaron de muerte y lo dejaron escapar.

A las pocas horas el crimen tuvo otra derivación violenta: allegados a Ruiz Díaz ingresaron al pasillo de Pasco al 4500 y balearon en la cabeza a María Estela R., una mujer de 57 años que ayer seguía internada grave en el Hospital Clemente Alvarez. En un barrio en llamas la policía detuvo luego a cinco jóvenes, de los cuales Jonathan Jesús M., de 18 años y apodado "Noni", es el único que sigue preso.

Noni cursa 5º año del secundario. El martes fue imputado como coautor del crimen porque testigos lo ubican en el grupito que pateó en la cabeza a Alexis mientras agonizaba. También fue acusado de la portación de un arma calibre 32 que la policía halló en su casa al detenerlo. La audiencia imputativa del martes se interrumpió para resolver medidas pendientes, como una rueda de reconocimiento, y ayer se retomó. Finalmente, la jueza Melania Carrara dictó la prisión preventiva por 60 días.

"Los Cave"

Según reveló la fiscal, los familiares de Alexis declararon que el domingo dos cuñados de Ruiz Díaz sufrieron amenazas con armas por parte de los agresores. El crimen había sido presentado por la policía como un ataque a una bandita llamada "Los Cavernícolas". Los parientes de Alexis que presenciaron la audiencia admiten que así los conocen a ellos en el barrio por la costumbre de comprar chanchos o vacas para carnear cuando se reúne la familia. Además negaron vínculo con la venta de drogas.

Por eso la madre, una hermana y una cuñada de la víctima negaron que su familia haya baleado a María Estela como venganza. En tanto, acusaron del crimen de Alexis a unos jóvenes a los que bautizaron como "Los Cremas". Según contaron a este diario, estos pibes le "tenían bronca" al chico, que "estaba amenazado" de muerte. "Nunca lo denunciamos porque pensábamos que hablaban por hablar", contó su cuñada Eliana García, abrazada a la madre del chico en un pasillo de Tribunales (ver aparte).

Según el relato de Fabbro, cerca de las 23 del sábado Alexis y tres amigos volvían en dos motos de comprar una gaseosa cuando en Pasco al 4500 "Pelotita" y otro chico apodado "Anto" salieron de un pasillo y llamaron a Alexis. El chico retrocedió y entonces Anto le dijo: "¿Vos te acordás de que te hacías el vivo conmigo?". En ese momento Pelotita sacó un arma y le disparó un solo tiro al pecho. Alexis cayó de la moto.

Luego, según Fabbro, Pelotita golpeó con el arma en la cabeza al acompañante de la víctima, que también cayó al piso. Cuando éste se puso de pie el agresor gatilló dos tiros que no salieron y le dijo: "Andate vos también porque te mato". Al alejarse corriendo este chico vio que un grupito pateaba a Alexis hasta que empezaron a acercarse los familiares del chico asesinado. Para la acusación, entre esos agresores estaba Noni que el martes se abstuvo de declarar, aunque antes de empezar la audiencia comentó: "No sé por qué me implican en esto".

El domingo la policía detuvo a dos chicos de 15 años —uno es "Anto"— que por ser no punibles volvieron con sus familiares y quedaron a disposición de la Dirección de Niñez. Los menores tenían un revólver calibre 38 corto tipo lechucero que arrojaron en la huida y será peritado.

Noni, en tanto, quedó imputado como coautor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de menores de edad, además de portación de un revólver calibre 32 —no sería el empleado en el crimen— hallado en su casa.