Un DNI sugiere la identidad de un hombre baleado y calcinado

El cuerpo de un hombre que fue encontrado el sábado a las 11.15 calcinado y en el camino viejo a Soldini podría ser identificado. Entre sus ropas la policía halló dos documentos: uno perteneciente a una persona muy mayor y el otro a nombre de Marco Antonio García. En este último constaba una dirección a la cual fueron funcionarios de la Fiscalía de Homicidios, pero no pudieron dar con familiares del hombre que figura en el documento. Otro domicilio sitúa a una persona del mismo nombre en Chingolo al 300, a pocas cuadras de donde hallaron el cuerpo y en el barrio Cabin 9. Se presume que esa podría ser la identidad del fallecido.

Según expresó la fiscal que interviene en el caso, Georgina Pairola, el cuerpo encontrado no fue reclamado por nadie. "Fuimos a una dirección en Pérez pero allí nos dijeron que no lo conocían. En otra dirección en calle Liniers nos comentaron que podría ser una persona que es dueña de una empresa de volquetes, con lo que suponemos que el lunes por la mañana, si es que tiene empleados, llame la atención si no acude a trabajar".

Según las informaciones policiales iniciales del mismo sábado, el cuerpo tenía el torso quemado y no se encontró a testigos que pudieran relatar algo. El hallazgo fue en un camino rural donde no hay vecinos en la cercanías ni cámaras de acceso a ningún camino. Sólo se pudo averiguar que en la zona no se escucharon detonaciones. "Estaba totalmente quemado, irreconocible, sobre todo de la cintura para arriba, se conservaron los pantalones y las zapatillas", indicaron fuentes cercanas al caso.

Se trata de establecer si el cuerpo es de "Marco Antonio García, de 44 años, pero es imposible de corroborarlo con pericias en el Instituto Médico Legal dado el estado del cadáver, por lo tanto se solicita a toda aquella persona que pueda brindar datos referidos a la persona que figura en el DNI se acerque a la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía del Centro de Justicia Penal, sita en calle Sarmiento 2850", indicaron desde ese organismo.

Este es el tercer caso en dos semanas donde por la forma de la ejecución se insinúa un mensaje mafioso. El 10 de noviembre se encontró a Cristian Enrique, el joven de 22 años de Cabín 9 que estuvo dos semanas desaparecido, muerto (se presume que a golpes) a la vera del kilómetro 6,5 de la ruta 14. Tres días después Lucio Maldonado fue encontrado en el inicio de la autopista a Buenos Aires con tres disparos (uno en la nuca) las manos atadas a la espalda y junto a él un cartel en el que se leía "con la mafia no se jode".