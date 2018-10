Un descargo por teléfono

En un llamado que hizo desde la cárcel de Coronda a un periodista de Canal 5, Alexis Caminos sostuvo que es "víctima de una persecución política" y criticó los allanamientos realizados en el barrio donde reside su familia. El muchacho, imputado del crimen de Mariela Miranda (madre de los hermanos Funes), dijo: "Quiero dejar en claro que me están haciendo una persecución política, no tienen nada. Cada cosa que pasa en el barrio me apuntan a mí y ya estoy cansado. Fueron a buscar droga y no encontraron ¿Ahora quieren decir que soy narcotraficante? Nunca van a encontrar nada porque no estoy metido en eso y el dinero que tengo me lo dejó mi papá antes de morir."