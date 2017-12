Un Centro de Instrucción se desliga del homicida

El Centro de Instrucción Rosario (CIR), en cuya página de Facebook aparece como "amigo" Facundo Solís, explicó ayer a La Capital que la foto en la cual se ve al agente penitenciario exhibiendo un certificado y que fue publicada por este diario en su edición de ayer, no tiene vínculo alguno con esa institución. En un comunicado hecho llegar a la redacción por medio de la web, los responsables del CIR sostienen que "nada tienen que ver con los hechos sucedidos, ni tampoco relación con el mencionado Facundo Solís, quien nunca fue alumno o cursante en ninguno de nuestros cursos o jornadas".

Asimismo, sostienen que la mencionada foto "fue extraida del perfil de Facebook de Facundo Solís pero el certificado exhibido no corresponde al Centro de Instrucción Rosario, sino a otro centro no relacionado a nosotros, de otra provincia y ciudad". Y aclara que el único vínculo de Solís con ellos es ser "alguien más de la lista de 4.900 contactos que tenemos y que no conocemos a la totalidad".

Tras aclarar que la publicación podría traerle al CIR "consecuencias legales a partir del desprestigio de la publicación", aseguran que "no somos una «escuelita de asesinos». No enseñamos a matar ni mucho menos, al contrario, intentamos enseñar las herramientas necesarias para que nuestros alumnos y cursantes puedan regresar sanos y salvos a sus hogares. Cabe destacar que para poder tomar cualquiera de nuestras capacitaciones es necesario cumplimentar determinados requisitos".