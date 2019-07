Un barrio en shock por el crimen de un motociclista

Alrededor de cien personas se reunieron anoche pasadas las 20 en la plazoleta R-90, en Juan B. Justo y México. La convocatoria era para pedir a las autoridades políticas seguridad para el barrio y sobre todo "juntarse" para recordar y solicitar justicia por Joel Bello, el joven de 19 años al que el jueves 18 de julio atacaron con una piedra en Cullen y Sorrento para luego robarle su moto y falleció un día después en el Hospital Eva Perón a raíz de la herida recibida. "Era un chico que tenía todo, era trabajador; buena persona, ayudaba a todos", contó a La Capital Ezequiel, uno de sus amigos que se convocó anoche en la plaza del barrio. El mismo contó que la movilización "surgió así, porque no podíamos quedarnos sin hacer nada e hicimos un grupo en WhatsApp y la gente se sumó".

El caso fue confuso para quienes no viven en el barrio, pero para los vecinos fue "otro hecho más de inseguridad y estamos cansados. No es posible que si uno pasa por ahí no sabés si te matan, porque robar te roban seguro", dijo Maxi, otro amigo.

Joel Nicolás Bello tenía 19 años y vivía con su familia en la zona de Nicaragua al 100 bis. El jueves 18 de julio a la noche circulaba por la zona noroeste de la ciudad al mando de su moto Honda Wave 110 centímetros cúbicos color negro junto a su novia Selene, de 17 años, como acompañante. Cuando se disponía a cruzar el puente de avenida Sorrento, a la altura de Cullen, imprevistamente recibió un piedrazo que le perforó el casco y le dio de lleno en la cabeza.

El motociclista perdió el control del vehículo y la pareja terminó en el pavimento. A raíz del ataque, Joel quedó gravemente herido mientras su novia, Selene Estefanía, gritaba desesperada a quien la escuchara para pedir auxilio. Mientras eso ocurría y comenzaba a arremolinarse gente en el lugar, el agresor se subió a la motó y huyó. Pero un día después un hombre llamado Ezequiel Z., de 20 años, protagonizó un choque en Catamarca e Italia, en la misma moto que había robado a la víctima y quedó internado en el Heca para ser imputado por el robo y el homicidio.

Anoche Jorgelina, la madre de Joel, estaba agradecida y emocionada. "Acá pueden ver a sus amigos, a un barrio que pide Justicia y que se mueve para que esto no suceda más. Era un gran hijo, solidario, amigo, que no salía casi nada y esa noche sólo llevaba a su novia a la casa".

La marcha, con antorchas y carteles que recordaban a Joel, tomó por Juan B. Justo, Provincias Unidas y llegó hasta Sorrento, a pocos metros del lugar en que murió Joel. "Queremos que en el destacamento haya más policías, uno puede verlos sin hacer nada en los móviles y no patrullan ni el puente de Sorrento ni el barrio", dijo un antiguo vecino.

Joel trabajaba como cocinero y hacía changas de todo tipo, su madre contó orgullosa que "estaba terminando la secundaria". Sus amigos son más duros: "No merecía morir, era un pibito que no se metía con nadie y lo mataron para robarle. La policía no hace nada, no busca a los que roban, sino que se mete a veces con la gente del barrio". La protesta fue casi en silencio, los vecinos marcharon conmovidos, entre otras cosas porque todos conocían a Joel desde que nació, y no quieren "que vuelva a pasar, que te maten por nada".

