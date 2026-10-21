Maru Botana respondió a las críticas por sus degustaciones mínimas en "MasterChef"

La jurado se refirió a los cuestionamientos por la cantidad ínfima de comida que prueba en el reality

Maru Botana respondió a las críticas por su peculiar manera de degustar los platos en “ MasterChef Celebrity”. El hecho de que pruebe cantidades mínimas de comida para dar su veredicto suscitó cuestionamientos y también muchos memes en redes.

“Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones. Yo como muy poquito, como un pajarito” , respondió la cocinera en diálogo con un móvil televisivo. “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, agregó, contundente.

Los seguidores del programa se quejaron de que Botana tome porciones demasiado pequeñas o separe los ingredientes antes de probar la comida. Este señalamiento cobró resonancia particular cuando hace poco tuvo que evaluar las empanadas de mondongo que preparó Campi, las cuales casi no degustó.

Las repercusiones de "MasterChef Junior"

La cocinera también habló del debut de MasterChef Junior, la versión con infancias del reality que ya dio que hablar por sus repercusiones en uno de los participantes. Toto grabó un video llorando después de recibir mensajes hostiles en redes: “Me están ‘hateando’ y la verdad que me está afectando mucho. No me gusta que me hagan hate. Por favor, ¿pueden parar de hacerlo? Acá detrás hay una personas”, dijo el niño.

“La verdad que lo sentimos un montón. No estamos preparados para estas cosas. La idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal”, apuntó Botana sobre esta situación, y consideró que hay que seguir adelante con el reality atendiendo las particularidades de los participantes.