Testigo contra Alvarado tras la sentencia: "No le va a importar matarme a mí o a un fiscal"

Mariana Ortigala, figura clave en el juicio contra el jefe narco, pidió que lo aíslen en su lugar de detención para que no use celulares ni esté en contacto con miembros de su banda

Como hermana de Rodrigo Ortigala, quien fuera del círculo cercano de Alvarado y luego declaró en su contra, la mujer había sufrido hace dos años un intento de asesinato. Fue en marzo de 2020 cuando recibió más de 20 disparos en un ataque sicario en la ciudad de Roldán.

>>Leer más: "Sé que Alvarado aún ofrece dinero para que me maten o informen sobre mí"

"La vida de nosotros corre peligro. A él no le tengo miedo, pero sí sé el entorno que maneja. Hoy por hoy cualquier chico se te acerca y te mata", indicó Ortigala. "El fallo me hace feliz porque es lo que él merece, pero lo que merecemos todos como sociedad es que a él lo aíslen. Si sigue estando en un pabellón lleno de celulares y gente que lo avala la condena va a ser peor porque hace que él pierda los parámetros", agregó. Entonces, aseveró: "No le va a importar nada matarme a mí, a un fiscal o a cualquiera".

La vida de los testigos que declararon contra Alvarado corre peligro. El ejemplo más claro es el de Carlos Arguelles, que fue asesinado en septiembre de 2021 luego de varios intentos fallidos. En ese sentido, Ortigala se expresó acerca de cómo cambia la vida de una persona que tiene que enfrentarse a esa situación. "Yo tenía un estudio jurídico y lo tuve que cerrar. Me tuve que mudar 3 veces. Tengo un sistema de custodia y es muy difícil vivir. Es horrible, te quedás sin vida con una persona así de enemigo", sostuvo.