Segundo ataque a balazos a una casa de zona sur en menos de una semana

El último incidente se registró el domingo a la noche. Desesperado, su dueño contó que no recibió amenazas y que no tenía enemigos ni deudas pendientes.

La primera balacera registrada en 2023 en Rosario afortunadamente no dejó personas heridas. “Nos sorprendió, porque no nos amenazaron ni nos pidieron nada, ni la casa, ni dinero. Soy comerciante y no tenemos enemigos ni deudas pendientes”, aseguró el dueño de una casa ubicada en pasaje San Francisco y San Martín, en la zona sur de Rosario, que este domingo por la noche sufrió el segundo ataque a balazos en menos de una semana.